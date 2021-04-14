Hasköy mezarlığında defin işlemi başladı

Bursa'da doluluğun yüzde 90'ları aştığı 1 milyon metrekare alanlı Hamitler Kent Mezarlığı'nı sıralı definlere kapatan Bursa Büyükşehir Belediyesi, 418 bin metrekare alanlı Hasköy Mezarlığı'nda defin işlemlerine başladı.

Bursa'da doluluğun yüzde 90'ları aştığı 1 milyon metrekare alanlı Hamitler Kent Mezarlığı'nı sıralı definlere kapatan Bursa Büyükşehir Belediyesi, 418 bin metrekare alanlı Hasköy Mezarlığı'nda defin işlemlerine başladı.

Altyapı, ulaşım, çevre, tarihi miras, spor tesisleri gibi yatırımlarla geleceğin Bursa'sını inşa etmek için yoğun bir mesai harcayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan en acı günlerinde de vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Mezarlıklar Şube Müdürlüğü bünyesinde verilen hizmetlerle zor günlerinde vatandaşlara her türlü kolaylığı sağlayan Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki 1300 mezarlığın bakım, onarım ve temizliğinin yanı sıra Hasköy'e de ağırlıklı olarak kent merkezine hitap edecek yeni bir mezarlık alanı kazandırdı. Yaklaşık 418 bin metrekare alan üzerinde 131 adet mezarlık adası, 3 adet şehitlik adası, 2 adet yeni doğan ve 2 adet tıbbi atık gömü alanı bulunacak Hasköy mezarlığında, altyapı, mezarlık duvarı ve mezarlık içi yolların imalatına yönelik çalışmalar hız devam ediyor. Doluluğun yüzde 90'ı aştığı Hamitler Kent Mezarlığının sıralı definlere kapatılmasının ardından Hasköy Mezarlığında defin işlemleri başladı.

Geçtiğimiz yıl 19 bin 870 defin işleminin gerçekleştiği, günlük ortalama 55 definin olduğu Bursa'da, halen doluluğun yüzde 1'ler seviyesinde olduğu Erdoğanköy Kent Mezarlığı ve defin işlemlerinin yeni başladığı Hasköy Kent Mezarlığı ile uzun yıllar mezarlık ihtiyacı yaşanması beklenmiyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi olarak en acı günlerinde de vatandaşların yanında olmaya çalıştıklarını söyledi. İl genelinde 1300 mezarlığın bakım, onarım çalışmasını yaptıklarını belirten Başkan Aktaş, defin işlemlerinin başladığı Hasköy Mezarlığı ile birlikte mezarlık konusunda uzun yıllar bir sorun yaşanmayacağını vurguladı. Başkan Aktaş, "Hamitler Mezarlığımızda kapasite yüzde 90'ları aştı. Bu nedenle orayı sıralı definlere kapattık ve Hasköy'de defin işlemlerine başladık. Mezarlık duvarı, mezarlık için yollar çevre düzenlemesi gibi eksiklerin tamamlanması için de yoğun bir çaba harcıyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı