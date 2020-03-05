Hasköy mezarlığın'da silahlı kavga 1 yaralı
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Hasköy mezarlığın'da silahlı kavga 1 yaralı

Beyoğlu Hasköy Mezarlığı'nda meydana gelen silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

05.03.2020 02:46 | Son Güncelleme: 05.03.2020 02:48
Hasköy mezarlığın'da silahlı kavga 1 yaralı

Mezarlığı'nda meydana gelen silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Olay, Beyoğlu Hasköy Mezarlığı'nda saat 00: 45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre mezarlık içinden silah sesleri duyan vatandaşlar ekiplerine verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polisler mezarlığın içinde silahla yaralanmış bir kişiyi buldu. İsminin Zafer Ö. olduğu öğrenilen yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerince Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

BENİ ARKADAŞIM VURDU

Zafer Ö. polislere kendisini arkadaşı olan E. Ö.'nün vurduğunu söyledi. E. Ö.'nün yakalanması için çalışma başlatılırken olay yerinde delil çalışması yapıldı. Bir mahalle sakini, "10 el silah sesi duydum. Yaralı varmış, polis geldi sonra ambulans yaralıyı götürdü" dedi.

Kaynak: DHA


Haber Videosu

: Hasköy mezarlığın'da silahlı kavga 1 yaralı
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