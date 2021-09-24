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Hasköy'e soğuk hava deposu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Hasköy'e soğuk hava deposu

Hasköy Soğuk Hava Deposu'nun proje ve zemin etüdü çalışmalarını tamamlayan Mudanya Belediyesi, ihale sürecini 18 Ekimde başlatıyor.

Hasköy Soğuk Hava Deposu'nun proje ve zemin etüdü çalışmalarını tamamlayan Mudanya Belediyesi, ihale sürecini 18 Ekimde başlatıyor.

Mudanya Belediyesi tarafından projelendirilen Hasköy Soğuk Hava Deposu'nun ihalesi 18 Ekimde yapılacak. Hasköy'de 4 bin 349 metrekarelik alanda bin 600 metrekare soğuk hava deposu ile birlikte 690 metrekarelik alanda kadınların ve çocukların kullanabileceği bir sosyal alan hayata geçirilecek. Soğuk hava deposu projesi çerçevesinde aynı zamanda üretim atölyeleri, çocuk oyun alanı, eğitim salonu da bulunacak. Soğuk hava deposu ihalesinin tamamlanarak çalışmaların çok kısa süre içerisinde başlayacağını belirten Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, tarih, turizm ve tarım şehri Mudanya'nın bu kimliğini koruyacak yatırımlara hız kesmeden devam ettiklerini söyledi.

Soğuk hava deposu projesiyle üreticinin emeğinin değer kazanacağını vurgulayan Türkyılmaz, "Aynı zamanda kadın üretim ve kalkınma kooperatiflerinin çalışmalarını destekleyecek, üreten kadınlar için üretim atölyeleri oluşturacağız. Kadınlar üretirken çocukları da sosyalleşme imkanı bulacak" diye konuştu. - BURSA

Hasköy'e soğuk hava deposu

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Haber: Hasköy'e soğuk hava deposu - Haberler Ekonomi
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