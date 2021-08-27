Hasköy'de "aşı yaptırın" çağrısı
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Hasköy'de "aşı yaptırın" çağrısı

Hasköy'de 'aşı yaptırın' çağrısı
Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel

Muş'un Hasköy Belediye Başkanı Karayel, vatandaşlara aşı olmaları çağrısında bulundu.

Muş'un Hasköy Belediye Başkanı Karayel, vatandaşlara aşı olmaları çağrısında bulundu.

Başkan Karayel, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe genelinde aşı kampanyası başlatıldığını söyledi.

Herkesi aşı olmaya davet eden Karayel, şunları kaydetti:

"İlçemizde aşı oranı yüzde 35 civarında. Bugün kampanyaya başlattık. İlçenin 3 noktasında sağlık ekiplerimiz vatandaşlarımızı aşılamaya başladı. Yoğun bir ilgi var. Bu hastalığın önünü kesmenin tek yolu aşı. Sağlık Müdürlüğümüzden aldığımız bilgiye göre yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 96'sğ aşı olmayanlar. Bunu vatandaşlarımıza izah ettik. Kaymakamlık, belediye ve müftülük iş birliği ile 'aşı olmayan kalmasın' kampanyasına başladık. Bu hastalıktan kurtulmanın tek çözümünün aşı olduğunu biliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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