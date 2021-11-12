Hasköy'de açılan Kur'an kursuna kadınlar ilgi gösteriyor - Haberler
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Hasköy'de açılan Kur'an kursuna kadınlar ilgi gösteriyor

AA / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel
Hasköy'de açılan Kur'an kursuna kadınlar ilgi gösteriyor

Muş'un Hasköy ilçesinde açılan kursta 100 kadın Kur'an'ı Kerim öğreniyor.

MUŞ (AA) - Muş'un Hasköy ilçesinde açılan kursta 100 kadın Kur'an'ı Kerim öğreniyor.

İlçe Müftülüğünce 15 Temmuz Mahallesi'ndeki Merkez Cami'de açılan kursta kadın kursiyerler eğitim alıyor.

Kur'an kursu öğreticisi Cansu Soylu, yaptığı açıklamada, özellikle yaşlı kadınların kursa yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Haftada beş gün düzenli olarak Kur'an eğitimi verdiklerini anlatan Soylu, "100 kursiyerimiz var. Kursiyerlerimize Kur'an-ı Kerim öğretiyoruz. Bunun yanı sıra temel dini bilgiler de veriyoruz. İbadet, itikat, siyer, ahlak, tecvit dersleri veriyoruz. Şu an kursumuzda 15 yaşından başlayarak 65 yaşına kadar kadınlarımız var." dedi.

Kursa katılan Fahriye Değirmen de, "Burada her yaş grubunda insanlar Kur'an'ı öğreniyor. Allah devletimizden razı olsun. Çok güzel bir hizmet veriyor. Hepimiz bu hizmetten yararlanıyoruz." şeklinde konuştu.

Hasköy'de açılan Kur'an kursuna kadınlar ilgi gösteriyor

Hasköy'de açılan Kur'an kursuna kadınlar ilgi gösteriyor

Hasköy'de açılan Kur'an kursuna kadınlar ilgi gösteriyor

Hasköy'de açılan Kur'an kursuna kadınlar ilgi gösteriyor

AA / Sabri Yıldırım - Son Dakika Haberleri
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