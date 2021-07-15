Hasketbol GSK'dan 15 Temmuz Şehitleri'ni Anma Ali Dağı Tırmanışı
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Hasketbol GSK'dan 15 Temmuz Şehitleri'ni Anma Ali Dağı Tırmanışı

Hasketbol GSK'dan 15 Temmuz Şehitleri'ni Anma Ali Dağı Tırmanışı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü antrenör ve sporcuları 15 Temmuz Şehitleri Anısına Ali Dağı Zirve Tırmanışı yaptı.

Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü antrenör ve sporcuları 15 Temmuz Şehitleri Anısına Ali Dağı Zirve Tırmanışı yaptı.

Kulüp Başkanı Hasan Aksoyak tırmanış sonrası yaptığı değerlendirmede; "Bugün kulüp antrenör ve sporcularımızla birlikte 15 Temmuz Şehitlerimiz Anısına Ali Dağı Zirve Tırmanışı gerçekleştirdik. Tırmanışımız saat 07.00'de başladı, 08.05'te zirveye ulaştık. Gerçekleştirdiğimiz bu tırmanış vesileyle 15 Temmuz Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz" dedi.

Tırmanışa kulüp antrenörleri ve sporcular katıldı. - KAYSERİ

Hasketbol GSK'dan 15 Temmuz Şehitleri'ni Anma Ali Dağı Tırmanışı
Hasketbol GSK'dan 15 Temmuz Şehitleri'ni Anma Ali Dağı Tırmanışı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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