Hasketbol GSK 2021-2022 sezon açılışını Ali Dağı Zirve Tırmanışı ile yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hasketbol GSK 2021-2022 sezon açılışını Ali Dağı Zirve Tırmanışı ile yaptı

Hasketbol GSK 2021-2022 sezon açılışını Ali Dağı Zirve Tırmanışı ile yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

30 Haziran 2021 tarihinde yapılan antrenmanlar ile 2020-2021 sezonunu tamamlayan Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü, yeni sezon startını her yıl geleneksel olarak düzenlediği antrenör, sporcu ve velilerin katıldığı Ali Dağı Zirve Tırmanışı ile yaptı.

30 Haziran 2021 tarihinde yapılan antrenmanlar ile 2020-2021 sezonunu tamamlayan Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü, yeni sezon startını her yıl geleneksel olarak düzenlediği antrenör, sporcu ve velilerin katıldığı Ali Dağı Zirve Tırmanışı ile yaptı.

Kulüp Başkanı Hasan Aksoyak, yeni sezon için çalışmalara başladıklarını söyledi. Aksoyak, yaptığı açıklamada, "2021-2022 sezonu 1 Temmuz 2021 tarihinde başladı. Bizde sezon açılışını her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz Ali dağı zirve tırmanışı ile yaptık Tırmanışımıza antrenörlerimiz sporcularımız ve velilerimiz katıldı. Saat 07.00'da başlayan tırmanışımız 10.30 gibi sona erdi. Bu tırmanış vesilesiyle yeni sezonun tüm basketbol camiasına hayırlı olmasını bu sezonun pandemi öncesindeki sezonlar gibi geçmesini temenni ediyor herkese başarılar diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Hasketbol GSK 2021-2022 sezon açılışını Ali Dağı Zirve Tırmanışı ile yaptı
Hasketbol GSK 2021-2022 sezon açılışını Ali Dağı Zirve Tırmanışı ile yaptı
Hasketbol GSK 2021-2022 sezon açılışını Ali Dağı Zirve Tırmanışı ile yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş
Magazin Müge Anlı Seray Kaya Kerem Kamışlı Çağla Altunkaya
Spor Erol Bulut Rıza Çalımbay Mostafa Mohamed Mustafa Denizli Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hasketbol GSK 2021-2022 sezon açılışını Ali Dağı Zirve Tırmanışı ile yaptı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.7.2021 13:57:34. #1.14#

title