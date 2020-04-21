SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü'nden 23 Nisan kutlaması - Spor
23 Nisan, Spor

Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü'nden 23 Nisan kutlaması

- Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü'nden 23 Nisan kutlaması İstiklal Marşı'nın 41 dizesi 41 farklı evde okundu Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü başkanı, antrenör ve sporcuları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100.

21.04.2020 19:51 | Son Güncelleme: 21.04.2020 19:53
Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü'nden 23 Nisan kutlaması

- Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü'nden 23 Nisan kutlaması

İstiklal Marşı'nın 41 dizesi 41 farklı evde okundu

KAYSERİ - Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü başkanı, antrenör ve sporcuları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı anısına hep birlikte İstiklal Marşı'nın 41 dizesini 41 farklı evde okudu ve bu videoları birleştirerek bir kutlama mesajı yayınladı.

Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Hasan Aksoyak, konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, "Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü başkan, antrenör ve sporcuları olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı anısına bir video hazırladık. Yaşadığımız bu süreçte bir araya gelemesek de aynı duyguları hissediyor ve yaşıyoruz. Bizde kulüp olarak İstiklal Marşımızın 41 dizesini 41 farklı evde coşkuyla okuduk ve bunu bir klip haline getirdik. 23 Nisan 1920 yılında millet meclisimiz açılmıştır. Bu büyük olayın tarihi olan 23 Nisan, 1924 yılından itibaren bayram olarak ilan edilmiş ve 1929 yılında ise Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilmiştir. 1979 yılında 6 ülkenin katılımıyla başlayan süreçle uluslararası bir kimlik kazanmıştır. Çocuklara bayram armağan eden ilk ülke olmanın ötesinde dünya çocuklarına armağan edilen ilk bayramdır. Bugün bu büyük bayramın 100. yılını kutluyoruz. Çocuklarımıza yaşatacağımız bayram sevinci, onların ulusal egemenlik bilinci ve ulusal egemenlik değerleriyle bütünleştiğinde değer kazanacak ve anlam bulacaktır" dedi.

Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü'nden 23 Nisan kutlaması

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Güzel golfçü itiraf etti: Benimle golf dersleri için ilişkiye girdiler Spor
Güzel golfçü itiraf etti: Benimle golf dersleri için ilişkiye girdiler
Fenerli yıldızın eşi, Güngören'deki yurdun penceresinde görüntülendi Spor
Fenerli yıldızın eşi, Güngören'deki yurdun penceresinde görüntülendi
Hızlandırılmış Şampiyonlar Ligi! Kalan 17 maç, 3 haftada tamamlanacak Spor
Hızlandırılmış Şampiyonlar Ligi! Kalan 17 maç, 3 haftada tamamlanacak
Rüştü Reçber, Barcelona'dan ayrılışının faturasını hocasına çıkardı Spor
Rüştü Reçber, Barcelona'dan ayrılışının faturasını hocasına çıkardı
Kobe ile birlikte hayatını kaybedenlerin aileleri soluğu mahkemede aldı Spor
Kobe ile birlikte hayatını kaybedenlerin aileleri soluğu mahkemede aldı
20 yaşındaki genç futbolcu, trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi Spor
20 yaşındaki genç futbolcu, trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi
Lokomotiv Moskova'da oynayan 22 yaşındaki Samokhvalov, antrenmanda kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Lokomotiv Moskova'da oynayan 22 yaşındaki Samokhvalov, antrenmanda kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Cristiano Ronaldo, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak ailesiyle yeğeninin doğum günü partisine katıldı
Cristiano Ronaldo, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak ailesiyle yeğeninin doğum günü partisine katıldı
Hakan Çalhanoğlu, Milan ile olan sözleşmesini uzatıyor
Hakan Çalhanoğlu, Milan ile olan sözleşmesini uzatıyor
UEFA, yaptığı toplantı sonrası yerel liglerin oynayarak tamamlanmasını istedi
UEFA, yaptığı toplantı sonrası yerel liglerin oynayarak tamamlanmasını istedi
Abdurrahim Albayrak'ın dolandırıldığı miktarın 140 bin TL olduğu ortaya çıktı
Abdurrahim Albayrak'ın dolandırıldığı miktarın 140 bin TL olduğu ortaya çıktı
Güzel oyuncu, dans videosuyla Ronaldo'nun sevgilisini tahtından etti
Güzel oyuncu, dans videosuyla Ronaldo'nun sevgilisini tahtından etti
Mesut Özil Arsenal'in maaş kesintisini, koronavirüsün kulübe etkisini gördükten sonra kabul edecek
Mesut Özil Arsenal'in maaş kesintisini, koronavirüsün kulübe etkisini gördükten sonra kabul edecek
Shane Larkin, Anadolu Efes ile 7.7 milyon dolar karşılığında 2 yıllık yeni sözleşme imzalayacak
Shane Larkin, Anadolu Efes ile 7.7 milyon dolar karşılığında 2 yıllık yeni sözleşme imzalayacak
Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'nin 2+1 yıllık yeni sözleşme teklifini kabul etti
Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'nin 2+1 yıllık yeni sözleşme teklifini kabul etti
Abdurrahim Albayrak dolandırıldığı gerekçesiyle savcılığa başvurdu
Abdurrahim Albayrak dolandırıldığı gerekçesiyle savcılığa başvurdu
Barcelona, koronavirüsle mücadele için tarihinde ilk kez Nou Camp'ın ismini değiştirecek
Barcelona, koronavirüsle mücadele için tarihinde ilk kez Nou Camp'ın ismini değiştirecek
İtalya Serie A'da 7 kulüp, sezonun geri kalanının oynanmasını reddetti
İtalya Serie A'da 7 kulüp, sezonun geri kalanının oynanmasını reddetti
Koronavirüs nedeniyle futbolcuların çoğu depresyona girdi
Koronavirüs nedeniyle futbolcuların çoğu depresyona girdi
Michael Jordan, The Last Dance belgeselinden kazanacağı parayı hayır kurumuna bağışlayacak
Michael Jordan, The Last Dance belgeselinden kazanacağı parayı hayır kurumuna bağışlayacak
Arsenal'de Mesut Özil ve takım arkadaşları maaşlarında indirime gitti
Arsenal'de Mesut Özil ve takım arkadaşları maaşlarında indirime gitti
Erdal Torunoğulları: Karius, sözleşmesinin feshi için FIFA'ya gitti
Erdal Torunoğulları: Karius, sözleşmesinin feshi için FIFA'ya gitti
Zulte Waregem'de kiralık oynayan Cyle Larin, Beşiktaş'a geri dönüyor
Zulte Waregem'de kiralık oynayan Cyle Larin, Beşiktaş'a geri dönüyor
Antalyaspor'un Alman yıldızı Lukas Podolski Müslüm Gürses dinleyip oklavayla yufka açtı
Antalyaspor'un Alman yıldızı Lukas Podolski Müslüm Gürses dinleyip oklavayla yufka açtı
Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin yeni doğan bebeklerine reklamda oynaması için 5 milyon TL'lik teklif geldi
Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin yeni doğan bebeklerine reklamda oynaması için 5 milyon TL'lik teklif geldi
Beşiktaşlı futbolcular 1 aylık aranın ardından sahada antrenmanlara başladı
Beşiktaşlı futbolcular 1 aylık aranın ardından sahada antrenmanlara başladı
Emre Belözoğlu'ndan sportif direktörlük yanıtı: Yönetimin vereceği her türlü görevi üstlenmekten gurur duyarım
Emre Belözoğlu'ndan sportif direktörlük yanıtı: Yönetimin vereceği her türlü görevi üstlenmekten gurur duyarım
Fenerbahçe, Martin Skrtel'e 13 milyon TL tazminat ödeyecek
Fenerbahçe, Martin Skrtel'e 13 milyon TL tazminat ödeyecek
Falcao, ülkesi Kolombiya'da koronavirüs salgınının bitmesi için dua etme çağrısı yaptı
Falcao, ülkesi Kolombiya'da koronavirüs salgınının bitmesi için dua etme çağrısı yaptı
Ronaldo'nun kendisini karantinaya aldığı Madeira Adası'nda ilk koronavirüs vakası görüldü
Ronaldo'nun kendisini karantinaya aldığı Madeira Adası'nda ilk koronavirüs vakası görüldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haydar Baş Engin Özkoç Meral Danış Beştaş Süreyya Sadi Bilgiç Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Harun Tan Deniz Seki Halil Sezai Yıldız Tilbe
Spor Mesut Özil Rüştü Reçber Lionel Messi Burak Yılmaz Ivan Obradovic
Daha Fazla Kız Mart Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü'nden 23 Nisan kutlaması - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.4.2020 20:15:56. #1.14#
title