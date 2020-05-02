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Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü'nde uzaktan eğitim

Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü'nde uzaktan eğitim
02.05.2020 11:36 | Son Güncelleme: 02.05.2020 11:36

Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü, antrenör ve sporcuları haftada Salı ve Perşembe günleri2 kez telekonferans yöntemi ile bir araya gelerek basketbol ile ilgili soru cevap şeklinde toplantı yapıyorlar.

Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü, antrenör ve sporcuları haftada Salı ve Perşembe günleri2 kez telekonferans yöntemi ile bir araya gelerek basketbol ile ilgili soru cevap şeklinde toplantı yapıyorlar.

Toplantılar sonrası hafta sonları ise sporcular Baş Antrenör ve Kulüp Başkanı Hasan Aksoyak tarafından hazırlanan sorular ile Basketbol kural ve oyun bilgisi sınavı oluyor. Antrenör Hasan Aksoyak konu ile ilgili yaptığı açıklamada içinde bulunulan zor süreçte hem antrenörler hem de sporcuların salonlardan ve basketboldan uzun süre uzak kalmaması gerektiğini söyledi.

Aksoyak, "Bu yüzden Nisan ayı başından itibaren sporcularımız ve antrenörlerimizle Salı ve Perşembe akşamları bir araya gelerek basketbol soru cevap toplantısı yapıyoruz. Sporcularımızın toplantı öncesi hazırladıkları ve toplantı sırasında merak ettikleri soruları cevaplayarak onlara Basketbol Oyun Kuralları ve Basketbol Oyun Felsefesi açısından katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Toplantı sonrası hazırlamış olduğumuz soruları sporcularımıza göndererek hafta sonları onların cevaplayarak geri dönüş yapmalarını istiyoruz. Onları video görsellerle desteklemeye çalışıyoruz. Bu süreci mümkün oldukça verimli geçirmeye çalışıyoruz . Gayet yoğun katılımla geçen toplantılarımız süreç sonuçlanana kadar devam edecek." dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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