Hasketbol'da yüzler gülüyor

KAYSERİ (İHA) - Pandemi öncesi son oynanan Büyük Erkekler Ligi'ni Şampiyon olarak tamamlayan Hasketbol Gençlik ve spor Kulübü Büyük Erkek takımı 2021-2022 Büyük Erkekler sezonuna da çok iyi başladı. Sezonun ilk maçında Kayseri Gelişim Spor Kulübünü 83-72 Yenen ekip, oynadığı ikinci maçta ise rakibi Sağlıkspor karşısında parkeden 117-55'lik skorla galip ayrılarak ortalama 100 sayıya ulaştı.

Hasketbol Gençlik ve spor Kulübü Büyük Erkek takımı ligin üçüncü maçında ligin güçlü ve zirveye oynayan ekiplerinden Sami Yangın Anadolu Lisesi Spor kulübü ile 24 Aralık 2021 Cuma günü saat 20.00'de Talas Spor Salonu'nda karşılaşacak.

Kulüp Başkanı, Antrenör ve takım sporcusu Hasan Aksoyak sezon ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Pandemi öncesi şampiyon olan kadromuzdan sadece 2 sporcumuz bizimle devam ediyor diğer sporcular farklı kulüplere transfer oldular. Bu sezon çok genç ve diğer takımlara göre Büyük Erkekler Ligi tecrübesi az olan oyunculardan bir ekip kurduk. Bu takımla ligin ilk maçında ligin güçlü ekiplerinden Kayseri Gelişim Spor Kulübü karşısında güzel bir galibiyet aldık. Ligin ikinci maçında ise rakibimiz Sağlıkspor karşısında baştan sona üstün bir oyun sergileyerek farklı galip geldik. Ligin üçüncü maçında bize göre çok güçlü ve tecrübeli olan Sami Yangın Anadolu Lisesi Spor Kulübü'ne karşı oynayacağız. Bu maçta da maçın başından sonuna kadar mücadele ederek galip gelmeye çalışacağız. Ligdeki hedefimizde bu kadromuzla ilk 4 içerisinde yer alabilmek olacak. Ligde mücadele eden tüm takım antrenör ve sporculara başarılar diliyorum" dedi. - KAYSERİ