Hasırı ile ünlü Trabzon'da "kuyumcu kent" inşa edilecek
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Hasırı ile ünlü Trabzon'da "kuyumcu kent" inşa edilecek

15.01.2021 11:09 | Son Güncelleme: 15.01.2021 11:09
Hasırı ile ünlü Trabzon'da

Trabzon'da, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında finansman sağlayacağı, "Kuyumcu Kent" projesi hayata geçirilecek.

Trabzon'da, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında finansman sağlayacağı, "Kuyumcu Kent" projesi hayata geçirilecek.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, AA muhabirine, hasırı ve kazaziyesi ile ünlü Trabzon'da sektörü canlandırmak için çeşitli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

TTSO meslek üyeleri ile geçmiş yıllarda yaptıkları çalıştaylar sonucu, sektöre yönelik stratejik plan geliştirdiklerini belirten Hacısalihoğlu, çeşitli ülkelerde uygulanan örnek projeleri incelediklerini aktardı.

Hacısalihoğlu, geleneksel el sanatlarından Trabzon hasırı ile kazaziyenin coğrafi işaret alan ürünlerden olduğunu anımsatarak, "Bu iki ürünümüzün tanıtımı ve daha fazla kişiye satılarak ekonomik yönden katma değer yaratması, aynı zamanda istihdamın daha da gelişmesi adına Kuyumcu Kent Projesi hazırlandı." dedi.

Bakanlığın finansman sağlayacağı proje için Trabzon Büyükşehir Belediyesinin Pazarkapı Mahallesi'nde yer tahsis ettiğini vurgulayan Hacısalihoğlu, "Proje, şehrimizin projesi. Şehir adına herkes elinden geleni yapıyor." diye konuştu.

Hacısalihoğlu, kuyumcu kentin inşa edileceği alanda, Büyükşehir Belediye Başkanlığınca Planetaryum ve Bilim Merkezi gibi çeşitli projelerin de hayata geçirileceğine işaret ederek, kuyumcu kentin de burada yapılacak diğer yapılara uyumlu şekilde ve iki katlı inşa edilmesinin planlandığını belirtti.

Hasır ve kazaziyenin yapım aşamaları görülebilecek

Proje üzerinde bazı değişiklikler yapılması noktasında çalışmaların sürdüğünü, maliyetinin de bu aşamadan sonra netlik kazanacağını anlatan Hacısalihoğlu, ihalesi kısa sürede yapılarak birkaç ay içinde de inşaata başlanmasının hedeflendiğini dile getirdi.

Hacısalihoğlu, kuyumcu kentte, hasır ve kazaziyenin madenden tel haline getirilmesi, örülmesi ve şekil verilmesi gibi tüm aşamaların görülebileceği atölyelerin yer alacağına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Altın ya da gümüş telden Trabzon hasırının, kazaziyenin nasıl üretildiğini canlı olarak ziyaretçilere gösterebileceğiz. Aynı zamanda kuyumcu kent içerisinde ürünlerin turistlere satışı da sağlanacak. Bölgedeki turizm hareketine bağlı olarak önemli miktarda şehrimize yerli ve yabancı turist geliyor, bunların hepsinin odak noktası olacağına inanıyoruz. Buraya gelen turistin, misafirin sistemi gezip gördükten sonra hatıra olarak yanında götürmek için alışveriş yapacağını düşünüyoruz."

Uluslararası standartlar dikkate alınarak uygulanacak projenin Trabzon'a, dolayısıyla bölgeye ve ülkeye katkısı olacağının altını çizen Hacısalihoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'na ve katkısı bulunan herkese teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı

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