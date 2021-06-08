Hasımlarından korunmak için yeleğinin içine "çelik yelek" yerleştirmiş

- Hasımlarından korunmak için yeleğinin içine "çelik yelek" yerleştirmiş Adana'da hasımlarını vuracağı ihbarı üzerine yakalanan bir kişinin yeleğinin içine "çelik yelek" yerleştirdiği ortaya çıktı Adana'da hasımlarını vuracağı ihbarı üzerine yakalanan bir kişinin yeleğinin içine "çelik...