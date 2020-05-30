Hasımların silahlı kavgasında, tesadüfen orada bulunan kadın araç içinde vuruldu: 1 ölü, 1 yaralı Hasımların silahlı kavgasında, tesadüfen orada bulunan kadın araç içinde vuruldu: 1 ölü, 1 yaralı Mersin'in Tarsus ilçesinde aralarında husumet bulunan iki taraf arasında çıkan silahlı kavga esnasında tesadüfen olay yerinde bulunan kadın öldü.

Hasımların silahlı kavgasında, tesadüfen orada bulunan kadın araç içinde vuruldu: 1 ölü, 1 yaralı

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde aralarında husumet bulunan iki taraf arasında çıkan silahlı kavga esnasında tesadüfen olay yerinde bulunan kadın öldü.

Olay Anıt Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, motosikletle ilerleyen sürücü A.C.E. ile B.U., iddiaya göre daha önceden aralarında husumet olan B.Ş. (24)ile karşılaştılar.

Motosikletin arka koltuğunda bulunan B.U. isimli şahıs yanında bulunan tabancayla B.Ş.'nin ayaklarına doğru ateş açtı. Olay anında yaralanan B.Ş., yanında bulunan av tüfeğiyle karşılık verdi. Olayda seken mermi tesadüfen Zafer Caddesi üzerinde park halinde bulunan 33 AEK 918 plakalı aracın arka koltuğunda oturan Sevilay Alkaç isimli kadın göğsüne isabet etti. Hastaneye kaldırılan Sevilay Alkaç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Ayağında yaralanan B.Ş. ise hastanede tedavisi sürüyor. Olay yerinde 7 adet tabancaya boş kovan, 2 adet de tüfek fişeği bulunurken, firar eden 2 kişinin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Kaynak: İHA