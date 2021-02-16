Haside Tatlısı Tarifi | Haside nedir? Haside nasıl yapılır? Haside hangi yöreye ait, nerenin tatlısı?
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Haside Tatlısı Tarifi | Haside nedir? Haside nasıl yapılır? Haside hangi yöreye ait, nerenin tatlısı?

16.02.2021 12:50 | Son Güncelleme: 16.02.2021 12:54
Haside Tatlısı Tarifi | Haside nedir? Haside nasıl yapılır? Haside hangi yöreye ait, nerenin tatlısı?

İç Anadolu Bölgesi'nin geleneksel tatlılarından biri olan ve pekmezle yapılan Haside tatlısı, soğuk kış günlerinde tatlı tercihleri arasında yer alıyor. Bu soğuk kış günlerinde pekmezle yapılan bu lezzetli tatlı hem içinizi ısıtacak hem de damaklarınıza şenlik yaşatacak! Peki, Haside nedir? Haside nasıl yapılır? Haside hangi yöreye ait?

Haside Tatlısı, İç Anadolu yöresine ait tatlılardan biridir. Özellikle Ankara ve Yozgat yöresinde sık sık yapılan Haside, hem yapması basit hem de lezzetli ve besleyici bir tatlıdır. Pekmezle yapılması da ne kadar sağlıklı ve koruyucu olduğunun bir kanıtıdır. Çok şekerli tatlı yemek istemezseniz bu soğuk kış günlerinde Haside tatlısını öneririz. Hem de pekmezden dolayı içinizi sıcacık yapacaktır. Peki, Hasidenasıl yapılır?

HASİDE TATLISI TARİFİ!

Malzemeler:

  • 4 yemek kaşığı tereyağı
  • 5 yemek kaşığı un
  • 1 su bardağı dut pekmezi
  • 1 su bardağı sıcak su

Üzeri için:

Ceviz, fındık, badem (tercihinize bağlı)

Hazırlanışı:

  • 4 yemek kaşığı tereyağını derin bir tencerede erittikten sonra içerisine 5 yemek kaşığı unu ekleyelim ve orta ateşte kokusu çıkana kadar kavuralım.
  • 1 su bardağı dut pekmezini ve 1 su bardağı sıcak suyu ekleyerek iyice karıştıralım.
  • Koyu bir muhallebi kıvamı alan tatlıyı, kaselere eşit miktarda bölüştürelim ve bir süre oda sıcaklığında ılıttığınız haside tatlısını soğuması için buzdolabına kaldırarak 2- 3 saat kadar bekletelim.
  • Sunum aşamasında badem, ceviz ve fındık gibi kuruyemişler ile süsleyelim. Afiyet olsun.
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.2.2021 13:16:26. #1.14#
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