"#Hashtag" sergisi 27 Mart'a kadar sanatseverlerle buluşacak

Ressam Burcu Erkal Salman'ın son dönem çalışmalarından oluşan "#Hashtag" adlı resim sergisi, F Sanat Galerisi'nde açıldı.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında randevuyla gezilebilen sergiye ilişkin Salman, şunları kaydetti:

"6. kişisel sergim olan #Hashtag, pandemi kuralları çerçevesinde açıldı. Sanatsever ve sanatçı dostlarımın katılımıyla benim için çok güzel bir açılış oldu. Dünyamızı son bir yıldır esir alan Kovid-19 salgınına rağmen sanat, her şartta var olmaya devam ediyor. Dijitalleşen dünyamıza öz eleştirim olan bu sergim, pandeminin karanlığına inat rengarenk. Gelecekte bizi bekleyen renkli ve güzel günlerin habercisi."

Sergi, 27 Mart'a kadar görülebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı