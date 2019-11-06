Hashtag Filmi

06.11.2019 10:58 | Son Güncelleme: 06.11.2019 10:58

Altı influencer, gizemli bir yönetmenden beklenmedik bir teklif alır. Yönetmen onlardan yeni çekeceği korku filminde rol almalarını ister. İnfluencerlar, türü yeniden tanımlayacak olan korku filminde oynamayı kabul edince vakit kaybetmeden çekimlerin gerçekleşeceği yere gider. Onların gittikleri yer, medeniyetten uzakta bulunun bir dağ evidir. Film çekimi için geldikleri bu yerde fenomenleri kötü bir sürpriz beklemektedir. İnfluencerlar kendilerini geçmiş günahlarının bedelini öderken bulur.

Yönetmen: Başaran Şimşek

Senaryo: Onur Böber, Özden Uçar

Oyuncular: Özüm Çakır, Ela Yörüklü, Gülderen Güler, Burak Çoban, Ergülcan Akıncıoğlu, Emine İrem Diri, Eren Emingil, Elif İlkim Katmerci

Filmin Türü: Korku

Orijinal Adı: Hashtag

Yapımcı Firma: AD Yapım

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Filmin Süresi: 90 dk.

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 24.04.2020



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Kaynak: InterSinema.com