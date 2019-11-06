Hashtag Filmi
Hashtag filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Hashtag filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Altı influencer, gizemli bir yönetmenden beklenmedik bir teklif alır. Yönetmen onlardan yeni çekeceği korku filminde rol almalarını ister. İnfluencerlar, türü yeniden tanımlayacak olan korku filminde oynamayı kabul edince vakit kaybetmeden çekimlerin gerçekleşeceği yere gider. Onların gittikleri yer, medeniyetten uzakta bulunun bir dağ evidir. Film çekimi için geldikleri bu yerde fenomenleri kötü bir sürpriz beklemektedir. İnfluencerlar kendilerini geçmiş günahlarının bedelini öderken bulur.
Yönetmen: Başaran Şimşek
Senaryo: Onur Böber, Özden Uçar
Oyuncular: Özüm Çakır, Ela Yörüklü, Gülderen Güler, Burak Çoban, Ergülcan Akıncıoğlu, Emine İrem Diri, Eren Emingil, Elif İlkim Katmerci
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: Hashtag
Yapımcı Firma: AD Yapım
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Filmin Süresi: 90 dk.
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 24.04.2020
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