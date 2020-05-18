"Haşhaşlı tatlılar" ramazanda yoğun ilgi görüyor
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"Haşhaşlı tatlılar" ramazanda yoğun ilgi görüyor

Afyonkarahisar'da bir firmanın ramazan ayına özel ürettiği haşhaşlı baklava, güllaç ve lokma tatlıları büyük ilgi görüyor.

18.05.2020 18:24 | Son Güncelleme: 18.05.2020 18:24

Afyonkarahisar'da bir firmanın ramazan ayına özel ürettiği haşhaşlı baklava, güllaç ve lokma tatlıları büyük ilgi görüyor.

Ambaryolu'ndaki dükkanında yaklaşık 15 yıldır üretim yapan tatlı ustası Salih Sayır, şehre adını veren afyonun bitkisi haşhaşı, ramazana özel tatlılarında kullanıyor.

Haşhaşı önceden halka tatlısı üretiminde kullanan Sayır, ramazan ayında da baklava, güllaç ve lokmanın içerisine kattı.

Sayır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dükkanında 50 çeşit tatlı üretimi yaptığını ve kentin yöresel bitkisi olan haşhaşa özel ilgi gösterdiğini söyledi.

Haşhaşlı tatlıları ramazan ayına özel ürettiğini dile getiren Sayır, şöyle konuştu:

"Bizim tatlı çeşidimiz çok zengin. Ramazan ayında sofralarda tatlı olmazsa olmaz. Biz de firma olarak bu aya özel, haşhaşlı baklava, güllaç ve lokma tatlısı yaptık. Satışlarımız da çok iyi gidiyor. Bayramdan sonra da yine haşhaştan farklı tatlılar ile dondurma yapmayı düşünüyoruz."

Sayır, haşhaşlı tatlı satışlarına ilgiden dolayı müşterilerinin firmalarını tercih ettiğini belirterek, Ramazan Bayramı'nda da yoğun sipariş aldıklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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