Haşhaşlı tahinli pideye ramazanda yoğun rağbet

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde Hasan Özsüer ve oğlu Servet Özsüer, babadan kalma haşhaşlı tahinli pide üretimini sürdürüyor.

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde Hasan Özsüer ve oğlu Servet Özsüer, babadan kalma haşhaşlı tahinli pide üretimini sürdürüyor. Haşhaşlı tahinli pide özellikle ramazan aylarında yoğun talep görüyor.

Sandıklı ilçesinde pide işletmecisi Hasan Özsüer, babası merhum Mehmet Özsüer'den öğrendiği haşhaşlı tahinli pide üretimini şimdi oğlu Servet Özsüer ile her ramazanda sürdürüyor. İlçede ramazan ayının gözdesi olarak bilinen haşhaşlı tahinli pideler, özellikle hafif olması dolayısıyla sahur vaktinde kahvaltılık yiyeceklerle tüketiliyor. İsteğe göre şekerin de ilave edildiği haşhaşlı, tahinli pide vatandaşlar tarafından ramazan aylarında yoğun talep görüyor.

'GENELDE RAMAZANLARDA YAPIYORUZ'Haşhaşlı tahinli pidenin yapılışını anlatan Hasan Özsüer, "Babamdan öğrendiğim bu mesleği oğlumla yapıyoruz. Önce hamurumuzu yoğuruyoruz. Sonra içine haşhaş ile tahin ezmesini katıp, karıştırdıktan sonra incecik sigara gibi açıyoruz. Daha sonra hamuru ortalama 2 ya da 2,5 saat dinlendirme vaktimiz var. Hamur dinlendikten sonra pişirip, müşterimize sunuyoruz. Genelde ramazanlarda yapıyoruz" dedi.'DAHA ÇOK İSTENİYOR, DAHA ÇOK SATILIYOR'Servet Özsüer de, "Bu meslek bize dededen kalma. Ata mesleği. Dedemin işini babam devam ettiriyor. Biz de Allah nasip ederse ondan öğrenip, devam ettireceğiz. Haşhaşlı tahinli pide ramazanda daha çok isteniyor, daha çok satılıyor. Yıllardır da bu böyle devam ediyormuş. Dedemiz bunu en güzel şekilde yapmış. İnsanları alıştırmış. Biz de bu şekilde devam ettiriyoruz" diye konuştu.Devamlı haşhaşlı tahinli pide aldığını söyleyen Mehmet Tokmak,"Bu pide bizim çocukluğumuzdan beri geleneğimizdir. Bunu bir sefer tadan devamını ister" dedi.Rabia Akpınar da, "Covid-19 döneminde haşhaşlı tahinli pideyi sağlıklı buluyoruz. Sandıklılı olduğumuz için de seviyoruz. Onun için her zaman alıyoruz" diye konuştu.- Afyonkarahisar

Kaynak: DHA