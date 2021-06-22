Haşhaşlar susuz kaldı, verim 1 tondan 250 kiloya düştü
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Haşhaşlar susuz kaldı, verim 1 tondan 250 kiloya düştü

Haşhaşlar susuz kaldı, verim 1 tondan 250 kiloya düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Denizli'nin Çameli ilçesinde haşhaş tarlalarında üreticilerin bazıları taşıma su imkanı bulurken, su bulamayan üreticiler ise kuraklık engeline takıldı.

Denizli'nin Çameli ilçesinde haşhaş tarlalarında üreticilerin bazıları taşıma su imkanı bulurken, su bulamayan üreticiler ise kuraklık engeline takıldı. Üretici Barış Şentürk; "Tonaj ve kilo bakımından bu sene zayıf, kurak gittiğinden dolayı, kalitesi düşük iri değil bu yıl" dedi.

Çameli ilçesi Kolak Mahallesinde geçim kaynaklarından birisi olan haşhaşın yetiştirildiği tarlalarda bazı yerlerde taşıma su bulunurken diğer üreticiler ise kuraklık engeline takıldı. Hasada günler kala Denizli'de yağışların olması haşhaşları etkilemedi. Yaklaşık 10 gündür kuramaya bırakılan haşhaşlar önümüzdeki günlerde hasat edilecek. Doğu Akdeniz iklimine sahip Çameli ilçesinde haşhaşlarda yüksek rekolte beklenirken, ani hava değişikleri haşhaşlara engel oldu. Geçtiğimiz yıllarda haşhaşın kabuk fiyatının 4 ile 10 TL arasında değiştiği, toz haşhaşların ise kilogram fiyatlarının 20 - 25 arasında değiştiği öğrenildi. Bu yıl bir dönümden 1 ton beklenen haşhaşlardan 250 ile 300 kilo arasında verim alınması bekleniyor. Öte yandan, haşhaş tarlalarında yem yeşil ve beyaz çiçekleriyle olan güzel görünümünü bir anda kaybederek tarlanın yüzde 50'sinde haşhaşlarda kayıp yaşandığı görüldü.

"Bu sene kuraklıktan dolayı biraz zayıf"

Barış Şentürk; "Ekim ayında ekildi, ilk tohumlar serpiliyor ondan üzerine tırmık ile işlem yapılıyor. Su imkanınız olursa sulanıyor. Sonrada büyüdükten sonra ot çapası yapılıyor. Gübre işlemi yapılıyor. Bu sene kuraklıktan dolayı biraz zayıf, şükür halimize. Bunun kabuğunu devlet alıyor, tozunu ise istediğiniz tüccara satabiliyorsunuz. Kabuğunu geçen yıl devlet 4 TL civarından almıştı. Bu sene bilmiyorum fiyat nasıl olur. Geçen yıl 20 ile 25 TL arasına kadar değişti toz hali. Haşhaş dikiminde devletin izni oluyor. Herkes ekemiyor bunu izinsiz olmuyor. Bu sene tabi biraz düşük, 1 ton çıkacak yerden 250, 300 kilo anca çıkar. Tonaj ve kilo bakımından bu sene zayıf, kurak gittiğinden dolayı. Kalitesi düşük iri değil bu yıl" dedi. - DENİZLİ

Haşhaşlar susuz kaldı, verim 1 tondan 250 kiloya düştü
Haşhaşlar susuz kaldı, verim 1 tondan 250 kiloya düştü
Haşhaşlar susuz kaldı, verim 1 tondan 250 kiloya düştü
Haşhaşlar susuz kaldı, verim 1 tondan 250 kiloya düştü
Haşhaşlar susuz kaldı, verim 1 tondan 250 kiloya düştü
Haşhaşlar susuz kaldı, verim 1 tondan 250 kiloya düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Haşhaşlar susuz kaldı, verim 1 tondan 250 kiloya düştü - Haberler Ekonomi
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