Haşhaş tarlalarında etkileyici manzara
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Haşhaş tarlalarında etkileyici manzara

BURDUR'da ekimi yapılan haşhaş bitkisinin beyaz ve mor açan çiçekleri, seyrine doyumsuz manzaralar oluşturuyor.

Haşhaş tarlalarında etkileyici manzara
05.06.2020 08:40 | Son Güncelleme: 05.06.2020 08:44

BURDUR'da ekimi yapılan haşhaş bitkisinin beyaz ve mor açan çiçekleri, seyrine doyumsuz manzaralar oluşturuyor.

Kentte yaklaşık 25 bin dekar arazide ekili haşhaş tarlalarında, Türkiye'deki üretimin yüzde 11'i karşılanıyor. Haşhaşın beyaz ve mor çiçekleri ise bölgede görsel şölen oluşturuyor. Mayıs ayının ortalarında açan haşhaş çiçekleri, özellikle fotoğraf tutkunlarını bölgeye çekiyor. Beyaz ve mor renklere bürünmüş tarlaların fotoğraflarını çekenler bu kareleri sosyal medyada paylaşıyor.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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