Haşhaş kuraklıktan kozalak bağlamayınca rekoltede yüzde 70 azaldı
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Haşhaş kuraklıktan kozalak bağlamayınca rekoltede yüzde 70 azaldı

Haşhaş kuraklıktan kozalak bağlamayınca rekoltede yüzde 70 azaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Denizli'de yaşanan kuraklık ve mevsim normallerinin üzerinde seyir eden hava sıcaklığı nedeniyle haşhaş kozalak bağlamadı.

Denizli'de yaşanan kuraklık ve mevsim normallerinin üzerinde seyir eden hava sıcaklığı nedeniyle haşhaş kozalak bağlamadı. Çok küçük olan haşhaş kapsüllerin içi dolmadı. Geçen yıla göre bu yıl haşhaş rekoltesinde yüzde 70 düşüş bekleniyor.

Denizli'de tarım ürünlerinde kuraklığın etkisi kendini hissettirmeye devem ediyor. Denizli'nin Çal ilçesine bağlı mahallelerde yaklaşık 8 bin dönümlük alanda ekimi yapılan haşhaşlar kuraklığın etkisiyle bu yıl kozalak bağlamadı. Tüm olumsuzluklara rağmen çok küçükte olsa kozalak bağlayan kapsüllerin içi boş kaldı.

Çal ilçesine bağlı Belevi Mahallesi'nde yaklaşık 30 yıldan bu yana haşhaş üretimi yapan Şerafettin Sarı, bu yıl kuraklıktan çok fazla etkilendiklerini söyledi. Kuraklıkla birlikte aşırı ürün kaybının yaşandığı haşhaş tarlalarının aynı zamanda domuz zararlısıyla da karşı karşıya kaldığına dikkat çeken Sarı, hasadı yapılacak tarlalarda sabaha kadar domuz nöbeti de tuttuklarına belirtti. Yıllardır haşhaş üretimi yaptığını ancak ilk kez bu kadar çok kuraklık zararı yaşadıklarını anlatan Sarı, "Genelde 2 bin 500 TL masraf yapmışsızdır ama içinden çıkan ürün belki bin 500 TL yapmayacak. Kozaklar ufak, içi yok zaten. Kuraklık çiftçiyi çok etkiledi. Eski yıllarda bu alanda 35-40 dolum haşhaş olurdu. Bu yıl kuraklıktan dolayı 10 dolum olmaz. Yarım dönüm alanı topladık çuvalın dibindeyiz hala. Her mahsul hemen hemen aynı" dedi.

Bölgede üretilen sarı, siyah ve beyaz haşhaş geçen yıl kilogramı 12-13 TL'den kapsül ise kilogramı 13 TL'den satılmıştı. - DENİZLİ

Haşhaş kuraklıktan kozalak bağlamayınca rekoltede yüzde 70 azaldı
Haşhaş kuraklıktan kozalak bağlamayınca rekoltede yüzde 70 azaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Haşhaş kuraklıktan kozalak bağlamayınca rekoltede yüzde 70 azaldı - Haberler Ekonomi
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