Haşhaş çiçekleriyle Afyon Ovası 'gelinlik' giydi
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Haşhaş çiçekleriyle Afyon Ovası 'gelinlik' giydi

Haşhaş çiçekleriyle Afyon Ovası 'gelinlik' giydi
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Dağlı - Haberler | Güncel

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde ekimi yapılan haşhaş bitkisinin çiçekleri ovayı beyaza bürüdü.

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde ekimi yapılan haşhaş bitkisinin çiçekleri ovayı beyaza bürüdü.

Sandıklı ilçesine bağlı Alagöz köyü haşhaş ekiminin en yoğun ekim alanlarının başında geliyor. Bölgede yılda en az 1500 dekar alana yakın haşhaş ekimi yapılıyor. Asırlardır çiftçinin geçim kaynağı olan, insanlık tarihinin en önemli ilaç bitkisi olarak kabul edilen haşhaşın rengarenk çiçekleri Afyon Ovası'nda tabloyu andıran görüntüsüyle etkiliyor. Genellikle beyaz olan haşhaş çiçeklerinin aralarında mor açanlar da var. 

'BU GÜZELLİKLER BU YIL DA DEVAM EDİYOR'Her yıl olduğu gibi köylerinde ve bulunduğu bölgede haşhaş çiçeklerinin açtığını söyleyen Alagöz köyü muhtarı Ramazan Çetinkaya, "Haşhaş bitkimizde mayıs ayının son haftasında başlayan bu çiçek dönemi haziranın sonuna kadar devam eder. Her yıl tabloyu andıran bu güzellikler bu yıl da devam ediyor" dedi.'ŞİMDİ SADECE BEYAZ HAŞHAŞ EKİLİYOR'

Haziran ayından sonra bitkinin çiçek döktüğünü söyleyen muhtar Ramazan Çetinkaya, "Temmuz sonunda da hasat başlar. Ağustos ayına kadar da tarlada hasadı yapılır. Daha önce 3 çeşit mor, sarı ve beyaz haşhaş ekimi yapılırdı. Şimdi beyaz haşhaş dış ülkelere ihraç olduğu için fiyatı daha yüksek onun için şimdi sadece beyaz haşhaş ekiliyor" diye konuştu.


- Afyonkarahisar
Haşhaş çiçekleriyle Afyon Ovası 'gelinlik' giydi
Haşhaş çiçekleriyle Afyon Ovası 'gelinlik' giydi
Haşhaş çiçekleriyle Afyon Ovası 'gelinlik' giydi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Dağlı

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