Haşereyle mücadele hız kazandı
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Haşereyle mücadele hız kazandı

Haşereyle mücadele hız kazandı
Bültenler - Haberler | Güncel

Manisa Büyükşehir Belediyesi, zararlı haşerelere karşı rutin olarak sürdürdüğü mücadele çalışmalarına hız verdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, 17 ilçede, 51 araç ve 140 personel ile çalışmaların etkin bir şekilde yürütüldüğünü vurguladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi,yaz aylarında halk sağlığını tehdit eden en önemli faktörlerinden biri olan haşere gruplarına karşı mücadele çalışmalarına hız verdi. Yaz aylarında gündeme gelse de ilaçlama çalışmasının yıl boyunca devam ettiğini dile getiren Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, "Halk sağlığını tehdit edebilecek her konuyu önceliğimiz olarak alıyoruz. Bu anlamda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda yıl boyunca ekiplerimiz, bir yandan koronavirüs salgına karşı dezenfekte çalışması yürütürken, bir yandan da haşerelere karşı etkin bir mücadele sergiledi. Öte yandan 17 ilçemizde, 51 araç ve 140 personel ile sürdürdüğümüz çalışmalarımıza havaların ısınmasıyla birlikte hız kesmeden devam ediyoruz. Gündüz yürütülen larvasit, yeşil alan ve çöp konteyner uygulamalarına ek olarak her yaz, akşam saatlerinde sivrisinek uçkun mücadelesine yönelik sürdürdüğümüz açık alan (sokak) uygulamalarına da uygun hava şartlarının sağlanması ile başlanılacak olup, vatandaşlarımızın rahat bir yaz mevsimi geçirmesini hedeflemekteyiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler

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