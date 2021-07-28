Haşere ve Sineklere Karşı İlaçlama Çalışmaları Sürüyor
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Haşere ve Sineklere Karşı İlaçlama Çalışmaları Sürüyor

Haşere ve Sineklere Karşı İlaçlama Çalışmaları Sürüyor
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Temizlik İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte karasinek, sivrisinek ve çeşitli haşerelerin üreme alanlarındaki ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte karasinek, sivrisinek ve çeşitli haşerelerin üreme alanlarındaki ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Bu alanlarda zararlı canlıların üremesinin önüne geçerek hemşehrilerimizin rahat bir yaz mevsimi geçirmelerini sağlıyor.

Toplum sağlığını tehdit altına alan korona virüsün yayılma riskine karşı dezenfekte çalışmalarına aralıksız ve yoğun bir şekilde devam eden ekiplerimiz, diğer taraftan da vatandaşların daha rahat bir yaz sezonu geçirmesi amacıyla larva, sivrisinek ve haşere ilaçlama çalışmalarını hızlandırdı.

Haşereyle mücadele ederken muhtelif yerlerde dezenfekte çalışmalarını da titizlikle sürdüren ekiplerimiz, özellikle park, yeşil alan ve çöp konteynırlarında ilaçlama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Haşereyle mücadelede vatandaşlara da görev düştüğüne dikkat çeken yetkililer, mahalle ve sokaklarda çöplerin ağzı kapalı bir şekilde çöp konteynırlarına atılması ve vatandaşlarımızın çöplerini rastgele çevreye bırakmamaya özen göstermeleri gerektiğini hatırlattı.

Kaynak: Habermetre

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