Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Çetin, Türkiye genelinde haşereyle mücadele için yılda 500 milyon liralık harcama yapıldığını söyledi.

Kırşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünün Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlediği "Haşere Mücadele Çalışmalarına Bilimsel Bakış" konferansında konuşan Çetin, haşereyle mücadele konusunun ciddi bir şekilde ele alınmasının önemine işaret etti.

Antalya'da bin 200 personelle, 32 milyon lira harcanarak haşere mücadelesi yapıldığını vurgulayan Çetin, şöyle devam etti:

"Türkiye genelinde yıllık 500 milyon lira haşereyle mücadeleye ayrılıyor. Gün geçtikçe bu sektör büyüyor. Alan büyüyor, sinek sayısı artıyor. Daha doğru, daha çevreci ve daha az maliyetle nasıl yapılır? diye sürekli eğitimlere gidiyoruz. Bu canlılar değişik hastalıkları taşıyabiliyorlar. Hayvancılığın bu bölgede yaygın olduğunu biliyorum. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) konusunda risk altında olanlar besiciler, mezbahada çalışan veterinerler, çobanlar, hayvancılık yapanlardır. Ülkemizde görülmektedir ve maalesef yılda en az 10-15 vatandaşımızı KKKA hastalığı nedeniyle kaybediyoruz. Bundan bir kaç yıl önce bu rakam 50-60'lardaydı."

Sadece sivrisineklerin dünyada taşıdığı 150'den fazla hastalık olduğuna işaret eden Prof. Dr. Çetin, "Biz hep sıtmayı biliriz. Dünyada zika bilinir. Dünyanın en tehlikeli hayvanı nedir diye sorarlar. Birinci sivrisineklerdir. Geçtiğimiz yıldaki veride dünyada 650 bin kişi sadece sivrisineklerin taşıdığı hastalıklar nedeniyle öldü. Bunların yüzde 90'ı Afrika kıtasında ve yakın yerlerde. Tabi, Avrupa, Amerika ve diğer değişik yerlerde de yaşıyor. Bu sebeple çok ciddi bir iş yapıyoruz. Belediyecilikte fazla görülmüyor ama biz çok ciddi bir iş yapıyoruz."

Türkiye'deki haşere çeşitliliğine de dikkati çeken Çetin, 60 sivrisinek, 40 kene, 20 yakarca-tatarcık, 10 hamam böceği çeşidinin bilindiğini aktardı.

Kaynak: AA