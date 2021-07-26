Hasene Derneği, Avrupa'daki sel mağdurlarına yardım etmeyi sürdürüyor
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Hasene Derneği, Avrupa'daki sel mağdurlarına yardım etmeyi sürdürüyor

Hasene Derneği, Avrupa'daki sel mağdurlarına yardım etmeyi sürdürüyor
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı (IGMG) bünyesindeki uluslararası yardım kuruluşu Hasene Derneği; Almanya, Avusturya ve Belçika'da selden etkilenen afet bölgelerine yardıma devam ediyor.

İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı (IGMG) bünyesindeki uluslararası yardım kuruluşu Hasene Derneği; Almanya, Avusturya ve Belçika'da selden etkilenen afet bölgelerine yardıma devam ediyor.

Hasene Derneği yetkilisi Erol Aldemir, Almanya, Avusturya ve Belçika'da yaşanan sel felaketleri nedeniyle ilk günden itibaren mobil araçlarla çorba dağıtımı yaptıklarını söyledi.

Bugün de Almanya'nın Stolberg beldesinde 500 gıda paketi dağıtımı yaptıklarını aktaran Aldemir, "Gıda paketlerinde konserve, peynir, zeytin, su türü bozulmayan yiyecek ve içecekler mevcut." dedi.

Aldemir, Avusturya ve Belçika'da yardım dağıtmaya devam ettiklerini, gelecek günlerde de yardımları daha da artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

"Sivil toplum kuruluşlarıyla geleceğimizi inşa edeceğiz"

Stolberg Belediye Başkanı Patrick Haas, sel felaketinin beldelerini kötü etkilediğine dikkati çekerek, "Sel felaketi sebebiyle birçok ev hasar gördü ve yıkıldı. Yaraları sarma konusunda çok uzun bir yolumuz var. Gelecek günlerde, haftalarda, aylarda buradaki çeşitli kurumlarla, sivil toplum kuruluşlarıyla geleceğimizi inşa edeceğiz." ifadesini kullandı.

Haas, Hasene Derneğinin yardımları için de teşekkürlerini iletti.

"Konsoloslukla ilgili işlemlerinde her türlü yardımı yapmaya hazırız"

Bölgede incelemelerde bulunan Köln Başkonsolosluğunda görevli Konsolos Nağı Tayru, Hasene Derneğinin faaliyetlerine ilişkin, "Hasene'nin burada çok güzel yardımları var, onlara da tanıklık ettik. Gerçekten toplumdaki barış ve huzura katkı sağlıyor." diye konuştu.

Başkonsolosluk olarak selden etkilenen birçok kişiye yardım sağlamaya hazır olduklarının altını çizen Tayru, şunları kaydetti:

"Hukuk danışmanımız var, ücretsiz destek veriyor. Selden etkilenen vatandaşlarımıza da sigorta noktasında, başka konularda ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyoruz. Vatandaşlarımızın Konsoloslukla ilgili işlemlerinde her türlü yardımı yapmaya hazırız. Pasaport olabilir, kimlik belgesi olabilir, randevu almadan geldiklerinde her türlü yardımı yapmaya hazırız."

Kaynak: Anadolu Ajansı

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