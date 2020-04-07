Hasene'den Türkiye'ye 10 milyon liralık yardım Almanya'da merkezi bulunan Hasene Yardım Derneği, Türkiye'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 10 milyon liralık insanı yardım yapma kararı aldı.

Almanya'da merkezi bulunan Hasene Yardım Derneği, Türkiye'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 10 milyon liralık insanı yardım yapma kararı aldı.

Almanya'nın Köln kentinde merkezi bulunan Hasene Yardım Derneği, Türkiye'deki ihtiyaç sahiplerine 10 milyon liralık kumanya ve insanı yardım yapma kararı verdi. Derneği başkanı Mesud Gülbahar, "Türkiye, hem Suriyeli mültecilerin bulunması hem de Almanya başta olmak üzere yurt dışında yaşayan insanların köklü aile bağlarının orada olması sebebiyle bizim yardım faaliyetlerimizde önemli bir yere sahip. Biz de şu anda zor durumda olan kardeşlerimize destek olmak amacıyla bu kararı almış bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

'YARDIMLAR ANLAMLI HALE GELDİ'

Hasene Yardım Derneği Türkiye Sorumlusu Abdullah Erbay, "Ülkemizin yaşadığı gerçekler dikkate alınınca Türkiye'de yapılacak kumanya ve insani yardımlar çok daha anlamlı hale geldi ve önem kazandı" dedi. Öte yandan, Türkiye'ye yapılacak yardımlarda koronavirüs nedeniyle risk grubunda bulunan yaşlıların ön planda tutulacağı aktarıldı.

Kaynak: DHA