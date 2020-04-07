Hasene'den Türkiye'ye 10 milyon liralık yardım
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Dünya ›› Hasene'den Türkiye'ye 10 milyon liralık yardım - Haber
Almanya, Türkiye, Köln, Dünya

Hasene'den Türkiye'ye 10 milyon liralık yardım

Almanya'da merkezi bulunan Hasene Yardım Derneği, Türkiye'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 10 milyon liralık insanı yardım yapma kararı aldı.

07.04.2020 15:18 | Son Güncelleme: 07.04.2020 15:18
Hasene'den Türkiye'ye 10 milyon liralık yardım

Almanya'da merkezi bulunan Hasene Yardım Derneği, Türkiye'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 10 milyon liralık insanı yardım yapma kararı aldı.

Almanya'nın Köln kentinde merkezi bulunan Hasene Yardım Derneği, Türkiye'deki ihtiyaç sahiplerine 10 milyon liralık kumanya ve insanı yardım yapma kararı verdi. Derneği başkanı Mesud Gülbahar, "Türkiye, hem Suriyeli mültecilerin bulunması hem de Almanya başta olmak üzere yurt dışında yaşayan insanların köklü aile bağlarının orada olması sebebiyle bizim yardım faaliyetlerimizde önemli bir yere sahip. Biz de şu anda zor durumda olan kardeşlerimize destek olmak amacıyla bu kararı almış bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

'YARDIMLAR ANLAMLI HALE GELDİ'

Hasene Yardım Derneği Türkiye Sorumlusu Abdullah Erbay, "Ülkemizin yaşadığı gerçekler dikkate alınınca Türkiye'de yapılacak kumanya ve insani yardımlar çok daha anlamlı hale geldi ve önem kazandı" dedi. Öte yandan, Türkiye'ye yapılacak yardımlarda koronavirüs nedeniyle risk grubunda bulunan yaşlıların ön planda tutulacağı aktarıldı.


Kaynak: DHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Dünya Manşet

Haberler

Mezar yeri kalmayan ABD, ölüleri 100 yıl önceki yöntemle gömecek Haber
Mezar yeri kalmayan ABD, ölüleri 100 yıl önceki yöntemle gömecek
ABD'de canlı yayında koronavirüs ayini: Tanrının rüzgarını üflüyorum Haber
ABD'de canlı yayında koronavirüs ayini: Tanrının rüzgarını üflüyorum
Salgın, Almanların çark etmesini sağladı: Müslümanları yanlış tanımışız Haber
Salgın, Almanların çark etmesini sağladı: Müslümanları yanlış tanımışız
Koronavirüsün sona ermesi için halka oruç tutun ve dua edin çağrısı Haber
Koronavirüsün sona ermesi için halka oruç tutun ve dua edin çağrısı
İngiltere'den virüse yakalanan Johnson'ın son durumu hakkında açıklama Haber
İngiltere'den virüse yakalanan Johnson'ın son durumu hakkında açıklama
Salgına, Çinli zenginlerin lükse düşkünlüğü mü davetiye çıkardı? Haber
Salgına, Çinli zenginlerin lükse düşkünlüğü mü davetiye çıkardı?
Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke Norveç oldu
Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke Norveç oldu
İran Sağlık Bakanı: Koronavirüs mayıs sonuna kadar kontrol altına alacağız
İran Sağlık Bakanı: Koronavirüs mayıs sonuna kadar kontrol altına alacağız
Mağdur ülke ve vatandaşlar, koronavirüsün çıkış noktası Çin'e tazminat davası açabilecek
Mağdur ülke ve vatandaşlar, koronavirüsün çıkış noktası Çin'e tazminat davası açabilecek
Bilim insanları şaşkın! Koronavirüsün, tedavi edilen 51 kişinin hücrelerinde gizlendiği ortaya çıktı
Bilim insanları şaşkın! Koronavirüsün, tedavi edilen 51 kişinin hücrelerinde gizlendiği ortaya çıktı
14 günlük karantina süresini evde geçirmek isteyen şahsı, eşi eve almadı
14 günlük karantina süresini evde geçirmek isteyen şahsı, eşi eve almadı
Hollanda'da cami yetkilileri, sağlık çalışanlarına Kur'an-ı Kerim'den ayetle teşekkür etti
Hollanda'da cami yetkilileri, sağlık çalışanlarına Kur'an-ı Kerim'den ayetle teşekkür etti
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 300 bini geçti
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 300 bini geçti
Filipinler'de polis, koronavirüs kurallarını ihlal eden adamı öldürdü
Filipinler'de polis, koronavirüs kurallarını ihlal eden adamı öldürdü
'Durumu kötüleşti' iddiası sonrası İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan mesaj: İyi durumdayım
'Durumu kötüleşti' iddiası sonrası İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan mesaj: İyi durumdayım
İngiltere'nin en kalabalık ailesi 22. çocuğuna kavuştu
İngiltere'nin en kalabalık ailesi 22. çocuğuna kavuştu
Fransız hemşireler devletin salgın politikasını soyunarak protesto etti
Fransız hemşireler devletin salgın politikasını soyunarak protesto etti
Endişe yaratan araştırma: Koronavirüse yakalanan 5 kişiden 4'ünde hiç bir belirti yok
Endişe yaratan araştırma: Koronavirüse yakalanan 5 kişiden 4'ünde hiç bir belirti yok
Koronavirüsle mücadele eden Hindistan'da, tren vagonları hastaneye çevrildi
Koronavirüsle mücadele eden Hindistan'da, tren vagonları hastaneye çevrildi
Pentagon'a yazdığı mektup sonrası görevden alınan komutan koronavirüse yakalandı
Pentagon'a yazdığı mektup sonrası görevden alınan komutan koronavirüse yakalandı
Florida'da 18 saat süren yangında 3 bin 500 araç alev alev yandı
Florida'da 18 saat süren yangında 3 bin 500 araç alev alev yandı
Fütüristler cevapladı: Koronavirüs sonrası dünyayı neler bekliyor?
Fütüristler cevapladı: Koronavirüs sonrası dünyayı neler bekliyor?
Koronavirüsü yenen 104 yaşındaki İtalyan kadının, daha önce de İspanyol gribini yendiği ortaya çıktı
Koronavirüsü yenen 104 yaşındaki İtalyan kadının, daha önce de İspanyol gribini yendiği ortaya çıktı
Virüs sadece 9 ülkeye sıçramadı! İşte o ülkeler ve korunma yolları
Virüs sadece 9 ülkeye sıçramadı! İşte o ülkeler ve korunma yolları
Çin'de koronavirüs salgınında son 24 saatte sadece 1 kişi hayatını kaybetti
Çin'de koronavirüs salgınında son 24 saatte sadece 1 kişi hayatını kaybetti
Koronavirüs sebebiyle karantinada olan Boris Johnson, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı
Koronavirüs sebebiyle karantinada olan Boris Johnson, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı
İngiltere'nin Çin'den ithal ettiği tanı kitlerinde koronavirüs tespit edildi
İngiltere'nin Çin'den ithal ettiği tanı kitlerinde koronavirüs tespit edildi
Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle karantinada olan Boris Johnson, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı
Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle karantinada olan Boris Johnson, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı
İngiltere Kraliçesi Elizabeth: Karantina günleri dua ve meditasyon için bir fırsat
İngiltere Kraliçesi Elizabeth: Karantina günleri dua ve meditasyon için bir fırsat
KKTC'de 7 yaşındaki bir çocukta koronavirüs tespit edildi
KKTC'de 7 yaşındaki bir çocukta koronavirüs tespit edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Haluk Levent Serdar Ortaç Erkan Petekkaya
Spor Falcao Fatih Terim Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Ateş Polis Bursa Antalya
Şu an buradasınız: Hasene'den Türkiye'ye 10 milyon liralık yardım - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2020 17:15:00. #1.15#
title