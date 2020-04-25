Hasene'den Ramazan yardımı
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Hasene'den Ramazan yardımı

Hasene'den Ramazan yardımı Hasene International Derneği, Ramazan ayına girilen şu günlerde ihtiyaç sahiplerine 10 milyon lira değerinde kumanya ve insani yardım yapma kararı aldığını duyurdu.

25.04.2020 13:45 | Son Güncelleme: 25.04.2020 13:47
Hasene'den Ramazan yardımı

Hasene'den Ramazan yardımı

İSTANBUL - Hasene International Derneği, Ramazan ayına girilen şu günlerde ihtiyaç sahiplerine 10 milyon lira değerinde kumanya ve insani yardım yapma kararı aldığını duyurdu.

Dünya çapında 100'ün üzerinde ülkede eğitim yardımları, kurban organizasyonu, yetim destek projeleri, sağlık hizmetleri, gıda yardımları, acil yardımlar gibi çeşitli projeler yürüten Hasene International, Türkiye'deki ihtiyaç sahiplerine 10 milyon TL değerinde kumanya ve insanı yardım kararı aldı.

Genel Merkezi Almanya'da olan İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları bünyesinde bulunan Hasene International tarafından paylaşılan mesajda, "Anavatan Türkiye'deki kardeşlerimizin bu zor günlerinde yanlarında olmak için 80 bin aileye kumanya kampanyası vesile ile, başta bağışçılara olmak üzere, Avrupa merkezli İslam Toplumu Milli Görüş yönetimine, fedakarca çalışan dernek gönüllülerine ve emeği geçen herkese tekrar teşekkür ederiz" denildi.

Hasene International'ın Türkiye'deki faaliyetlerini yürüten Hasene Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Abdullah Erbay, yaptığı videolu açıklamada, yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, halen tedavisi devam eden hastalara da acil şifalar diledi.

Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'yi de etkisi altına alan salgının, sadece sağlık açısından değil, sosyal ve iktisadi olarak da toplumu bir takım zorluklarla karşı karşıya getirdiğini belirten Erbay, "Dünya çapında faaliyet gösteren Almanya merkezli Islam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı mensublarının insani yardımlarını dünyaya ulaştıran Hasene International Derneği'de içinde bulunduğumuz bu zor dönemde Anavatanlarını unutmayıp Türkiye'ye 10 milyon TL değerinde yardım yapma kararı almıştır.

Özellikle, salgın sürecinde 80 bin aileye ulaştırılmak üzere Türkiye'ye yaptığı yardım kararını sizlerle paylaşmanın sevincini yaşıyoruz.Bu hayırların oluşmasına vesile olan bağışçılarımıza, Hasene gönüllülerine ve emeği geçen herkese şükranlarımızı iletiyoruz.

Türkiye'yi dahil tüm dünyayı olumsuz etkileyen Coronavirüs salgınının en az hasarla atlatılmasını ve Ramazan ayının tüm dünya için hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ederiz" ifadelerini kullandı.

Hasene'den Ramazan yardımı

Kaynak: İHA

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