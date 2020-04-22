Hasene Avustralya'dan Kovid-19 mağdurlarına kumanya paketi İnsani yardım kuruluşu Hasene, Avustralya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemeye yönelik yasak ve kısıtlamalar nedeniyle ihtiyaçlı duruma düşenlere kumanya paketi ve alışveriş çeki dağıtmaya başladı.

İnsani yardım kuruluşu Hasene, Avustralya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemeye yönelik yasak ve kısıtlamalar nedeniyle ihtiyaçlı duruma düşenlere kumanya paketi ve alışveriş çeki dağıtmaya başladı.

Avustralya Milli Görüş Teşkilatlarına bağlı Hasene'nin web sitesindeki hesaba yapılan bağışlarla alınan temel gıda maddelerinin konulduğu kumanya paketleri, farklı dinlere mensup ihtiyaç sahiplerine, hediye çekleri ise eğitim için bulundukları Avustralya'da işlerini kaybederek maddi sıkıntıya giren Türk öğrencilere veriliyor.

Yardımların Kovid-19 salgını bitene kadar süreceğini bildiren Hasene Avustralya Başkanı Yusuf Sula, "Bu salgın devam ettiği sürece Hasene olarak bizler Avustralya'da bu çalışmayı devam ettirmeyi planlıyoruz." dedi.

Kumanyalar ve alışveriş çekleri devlet yardımı alamayanlar için

Sula, hazırlanan kumanya paketlerini gönüllüler yardımıyla inanç ve milliyet ayrımı gözetmeden ihtiyaç sahiplerinin adreslerine teslim ettiklerini hatırlatarak, "Bu kampanyada asıl amaçladığımız durum şu; devletin desteğini alamayanlar, yine buraya öğrenci olarak gelenlere veya ihtiyacı olduğunu belirlediğimiz kişilere temel gıda maddelerini içeren paketleri ulaştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kumanya paketleri ve alışveriş çeklerini Sydney, Melbourne ve Adelaide kentlerindeki Kovid-19 mağdurlarına ulaştırdıklarını aktaran Sula, Avustralya'da yaşayan Müslümanlar olarak toplumdaki sıkıntıların giderilmesinde kendilerini sorumlu gördüklerini dile getirdi.

Sula, "Müslümanlar olarak bir sıkıntıyı gördüğümüzde, o sıkıntıyı çözmemiz gerekiyor. Toplumdaki ihtiyaç sahiplerine el uzatmamız gerekiyor, derneklerimizin, kurumlarımızın amaçları bunlar." dedi.

Kumanya paketlerinde uzun ömürlü gıda malzemelerinin yanı sıra temizlik maddeleri yer alırken, öğrencilere ise 100 Avustralya doları değerinde alışveriş çekleri dağıtıldı.

Kaynak: AA