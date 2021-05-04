HASEKİ'DE BİR KİŞİ TRAMVAYIN ALTINDA KALDI (2)
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HASEKİ'DE BİR KİŞİ TRAMVAYIN ALTINDA KALDI (2)

HASEKİ'DE BİR KİŞİ TRAMVAYIN ALTINDA KALDI (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fatih Haseki Tramvay Durağı'nda bir kişi tramvayın altında kaldı.

Fatih Haseki Tramvay Durağı'nda bir kişi tramvayın altında kaldı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin tramvayın altında kalan kişiyi kurtarma çalışmalarına başladı. İtfaiye ekiplerinin 15 dakikalık çalışması sonucu ağır yaralı olarak kurtarılan adam ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

Görüntü dökümü:

-----------Olay yeri

-Ekiplerin kurtarma çalışmaları


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haseki'de bir kişi tramvayın altında kaldı, kurtarma çalışmaları sürüyor
Haseki'de bir kişi tramvayın altında kaldı, kurtarma çalışmaları sürüyor
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