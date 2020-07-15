Haseke'de terör örgütü PKK/YPG'ye ait silah deposunda art arda patlama
Suriye'nin Haseke ilinde terör örgütü PKK/YPG'ye ait silah deposunda art arda patlamalar gerçekleşti.
15.07.2020 21:17 | Son Güncelleme: 15.07.2020 22:30
Suriye'nin Haseke ilinde terör örgütü PKK/YPG'ye ait silah deposunda art arda patlamalar gerçekleşti.
Suriye'nin Haseke ilinin kuzeyindeki Mşirfa Mahallesi'nde terör örgütü PKK/YPG'ye ait silah deposunda art arda patlamalar meydana geldi. Yerel kaynaklar, patlamalar sonucu ölü ve yaralıların olduğunu bildirdi. Patlama sonrası bölgede yangın çıktığı aktarıldı. - HASEKE
Kaynak: İHA