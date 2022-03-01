Haseke'de Esed rejimi ile terör örgütü YPG/PKK arasında çatışma : 4 ölü

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ilinin kuzey kırsalında, terör örgütü YPG/ Pkk ile Esed rejimi arasında çıkan çatışmada iki terörist ve iki Esed rejimi unsuru öldü.

AA muhabirinin bölgedeki yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, akşam saatlerinde Tel Temir beldesinin batı kırsalındaki Kuzeliye köyünde ortak noktaları bulunan YPG/PKK ile Esed rejimi birlikleri arasında bilinmeyen bir sebeple sözlü tartışma yaşandı.

Sözlü tartışmanın ardından Kuzeliye köyüne takviye birliği sevk etmeye çalışan YPG/PKK ile Esed rejimi arasında çıkan silahlı çatışma sonucu iki YPG/PKK'lı terörist öldürüldü, Esed rejiminin iki askeri öldü, ikisi yaralandı.

Bölgede YPG/PKK ile Esed rejimi arasında gerginlik sürüyor.