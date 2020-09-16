Son dakika haberi... Haseke'de akaryakıt istasyonunda patlama: 4 ölü, 30'dan fazla yaralı
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Son dakika haberi... Haseke'de akaryakıt istasyonunda patlama: 4 ölü, 30'dan fazla yaralı

Son dakika haberi: Suriye'nin Haseke kentinde yer alan bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlamada 4 kişi öldü, 30'dan fazla kişi de yaralandı.

Son dakika haberi... Haseke'de akaryakıt istasyonunda patlama: 4 ölü, 30'dan fazla yaralı
16.09.2020 22:35 | Son Güncelleme: 16.09.2020 22:40

Suriye'nin Haseke kentinde yer alan bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlamada 4 kişi öldü, 30'dan fazla kişi de yaralandı.

Suriye'nin Haseke kentinin kuzeydoğusunda yer alan Rmelan kasabasındaki bir akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi. Patlama sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişinin öldüğü, 30'dan fazla kişinin de yaralandığı bildirildi.

Öte yandan Haseke, bölgedeki terör örgütlerinin kontrolünde bulunuyor.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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