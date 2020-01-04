HAŞDİ ŞABİ'YE İKİNCİ HAVA SALDIRISI, 6 KİŞİ ÖLDÜ
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HAŞDİ ŞABİ'YE İKİNCİ HAVA SALDIRISI, 6 KİŞİ ÖLDÜ

IRAK'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyinde Haşdi Şabi komutanlarını taşıyan konvoya hava saldırısı düzenlendiği bildirildi.

04.01.2020 03:45 | Son Güncelleme: 04.01.2020 03:45
HAŞDİ ŞABİ'YE İKİNCİ HAVA SALDIRISI, 6 KİŞİ ÖLDÜ

'ın başkenti 'ın kuzeyinde komutanlarını taşıyan konvoya hava saldırısı düzenlendiği bildirildi. Saldırıda 6 komutanın öldüğü öğrenildi.

Bağdat'ın kuzeyindeki Taci bölgesinde Haşdi Şabi komutanlarını taşıyan bir konvoya gece saatlerinde hava saldırısı düzenlendiği bildirildi. Olayda 6 Haşdi Şabi komutanının yaşamını yitirdiği öğrenildi. Bazı Irak televizyonları da saldırıyı doğruladı.

PATLAMA SESLERİ VE ALEVLER CEP TELEFONUNDA

Öte yandan, saldırı ile ilgili sosyal medyaya düşen bir görüntü dikkat çekti. Hava saldırısı sırasında, art arda güçlü şekilde patlamalar meydana geliyor ve alevler yükseliyor.


Kaynak: DHA
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