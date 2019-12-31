Haşdi Şabi yanıları, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine girmeye çalışıyor
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Haşdi Şabi yanıları, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine girmeye çalışıyor

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünde toplanan Haşdi Şabi yanlıları elçilik binasına girmeye çalışıyor.

31.12.2019 12:02 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:05
Haşdi Şabi yanıları, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine girmeye çalışıyor

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünde toplanan Haşdi Şabi yanlıları elçilik binasına girmeye çalışıyor.


Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan Haşdi Şabi yanlıları, ABD'nin Büyükelçiliği önünde bir araya geldi. Haşdi Şabi taraftarları elçilik binasına girmeye çalışıyor. ABD'nin Haşdi Şabi'ye yönelik hava saldırısını kınadıklarını ifade eden Haşdi Şabi yanlıları, "ABD'ye ölüm" sloganları atıyor. ABD bayrağını da yakan Haşdi Şabi yanlıları, güvenlik kameralarını söktü. - BAĞDAT

Kaynak: İHA
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