Haşdi Şabi liderinden "Irak eskiye dönmeyecek" açıklaması

22.08.2019 00:20

Irak'ta Haşdi Şabi liderlerinden Kays el-Hazali, ülkesinin eskiye dönmeyeceğini ve artık kendisini savunabilecek güce sahip olduğunu belirtti.

Haşdi Şabi çatısı altındaki Asaib Ehli Hak Hareketi lideri Hazali, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Irak'ın güvenliğini hedef almak isteyenler, Irak'ın eskiye dönmeyeceğini bilmeliler." uyarısında bulundu.

Hazali, Irak'ın kendisini savunabilecek güce sahip olduğunu kaydetti.

Irak'taki Haşdi Şabi Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis de dün yaptığı açıklamada üslerine yönelik saldırılardan ABD'yi sorumlu tutarak, İsrail'e ait 4 insansız hava aracının (İHA) Azerbaycan üzerinden ABD'nin Irak'taki filosuna bu yıl dahil edildiğini iddia etmişti.

Haşdi Şabi'nin mühimmat deposunun bulunduğu Şuheda, Eşref, Sakr ve Beled üslerine, 19 Temmuz-20 Ağustos tarihlerinde hava saldırıları düzenlenmişti.

Londra'dan yayımlanan Suudi Arabistan destekli Şarkulevsat gazetesi de Batılı diplomatik kaynaklara dayandırdığı dünkü haberinde, Tel Aviv yönetiminin, ABD ve Rusya'dan aldığı onayla Irak'taki İran'a ait silah ve füze depolarına saldırılar düzenlediğini yazmıştı.

İsrail'in hedefindeki Haşdi Şabi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, önceki dün Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yaptığı açıklamada, Irak'ta bulunan İran'a ait askeri hedeflerin geçen ay İsrail tarafından vurulduğu imasında bulunmuştu.

Tel Aviv'in temmuz ayında Irak'ta bulunan İran'a ait askeri hedefleri vurduğu yönündeki iddialara ilişkin soruya Netanyahu, "İran hiçbir yerde dokunulmaz değildir." şeklinde cevap vererek, söz konusu saldırının arkasında İsrail ordusunun olduğunu ima etmişti.

Kaynak: AA