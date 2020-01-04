Haşdi Şabi iddiaları yalanladı: 'Bağdat'taki son saldırı liderlere değil sağlık konvoyuna'
04.01.2020 09:40 | Son Güncelleme: 04.01.2020 09:40
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Haşdi Şabi komutanlarını taşıyan bir konvoya daha hava saldırısı düzenlenerek, araçlardaki 6 kişinin öldürüldüğü belirtildi.
Fakat bu iddia kısa süre sonra Haşdi Şabi tarafından yalanlandı. Heyet, araçlarda Haşdi Şabi komutanlarının bulunduğuna dair yer alan bilgilerin doğru olmadığını kaydetti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com