Haşdi Şabi iddiaları yalanladı: 'Bağdat'taki son saldırı liderlere değil sağlık konvoyuna'
Haberler » Dünya » Haşdi Şabi iddiaları yalanladı: 'Bağdat'taki son saldırı liderlere değil sağlık konvoyuna' - Haberler

Haşdi Şabi iddiaları yalanladı: 'Bağdat'taki son saldırı liderlere değil sağlık konvoyuna'

04.01.2020 09:40 | Son Güncelleme: 04.01.2020 09:40
Haşdi Şabi iddiaları yalanladı: 'Bağdat'taki son saldırı liderlere değil sağlık konvoyuna'

'ın başkenti 'ta komutanlarını taşıyan bir konvoya daha hava saldırısı düzenlenerek, araçlardaki 6 kişinin öldürüldüğü belirtildi.


Fakat bu iddia kısa süre sonra Haşdi Şabi tarafından yalanlandı. Heyet, araçlarda Haşdi Şabi komutanlarının bulunduğuna dair yer alan bilgilerin doğru olmadığını kaydetti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler