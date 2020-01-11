Haşdi Şabi'den 'Başkomutan Abdulmehdi'nin emirlerine uyulacak' açıklaması
Haberler » Dünya » Haşdi Şabi'den 'Başkomutan Abdulmehdi'nin emirlerine uyulacak' açıklaması - Haberler

Haşdi Şabi'den 'Başkomutan Abdulmehdi'nin emirlerine uyulacak' açıklaması

Irak'ta İran'a yakın Haşdi Şabi örgütü, "Başbakan ve Başkomutan Adil Abdulmehdi'nin talimatları doğrultusunda hareket edeceklerini" duyurdu.

11.01.2020 08:07 | Son Güncelleme: 11.01.2020 08:07
Haşdi Şabi'den 'Başkomutan Abdulmehdi'nin emirlerine uyulacak' açıklaması

Irak'ta 'a yakın örgütü, "Başbakan ve Başkomutan Adil Abdulmehdi'nin talimatları doğrultusunda hareket edeceklerini" duyurdu.


Şii milis gücü Haşdi Şabi Heyetinden yapılan yazılı açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in 3 Ocak'ta ABD saldırısında öldürülmesi ve mevcut durumun değerlendirilmesi için bir toplantı yapıldığı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler