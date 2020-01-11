Haşdi Şabi'den 'Başkomutan Abdulmehdi'nin emirlerine uyulacak' açıklaması

11.01.2020 08:07 | Son Güncelleme: 11.01.2020 08:07

Irak'ta İran'a yakın Haşdi Şabi örgütü, "Başbakan ve Başkomutan Adil Abdulmehdi'nin talimatları doğrultusunda hareket edeceklerini" duyurdu.



Şii milis gücü Haşdi Şabi Heyetinden yapılan yazılı açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in 3 Ocak'ta ABD saldırısında öldürülmesi ve mevcut durumun değerlendirilmesi için bir toplantı yapıldığı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle