Hasdal-Kemerburgaz yolunda TIR'dan yola saçılan damacanalar kazaya neden oldu (3)

Hasdal-Kemerburgaz yolunda TIR'dan yola saçılan damacanalar kazaya neden oldu (3)

Kemerburgaz Yolu'nda damacana su taşıyan TIR'dan yola saçılan damacanalar kazaya neden oldu.

Hasdal-Kemerburgaz yolunda TIR'dan yola saçılan damacanalar kazaya neden oldu (3)

HASDAL-Kemerburgaz Yolu'nda damacana su taşıyan TIR'dan yola saçılan damacanalar kazaya neden oldu. 6 aracın hasar gördüğü kazada ölen ya da yaralanan olmazken, yolda trafik oluştu.

- İstanbul

Kaynak: DHA
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