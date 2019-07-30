Hasdal-Kemerburgaz yolunda TIR'dan yola saçılan damacanalar kazaya neden oldu (1)
Kemerburgaz Yolu'nda damacana su taşıyan TIR'dan yola saçılan damacanalar kazaya neden oldu.
HASDAL-Kemerburgaz Yolu'nda damacana su taşıyan TIR'dan yola saçılan damacanalar kazaya neden oldu. 6 aracın hasar gördüğü kazada ölen ya da yaralanan olmazken, yolda trafik oluştu.
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Kaynak: DHA
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