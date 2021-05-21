Hasdal'da feci tır kazası: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Hasdal'da feci tır kazası: 2 yaralı

Hasdal'da feci tır kazası: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hasdal Kemerburgaz'da 1 tır ve 2 kamyonun karıştığı trafik kazasında hafriyat yüklü tır devrilerek, hafriyatları yola saçıldı.

Hasdal Kemerburgaz'da 1 tır ve 2 kamyonun karıştığı trafik kazasında hafriyat yüklü tır devrilerek, hafriyatları yola saçıldı.

2 kişinin yaralandığı kazanın ardından trafik durdu, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Kaza saat 10.00 sıralarında Hasdal Kemerburgaz yolu üzerinde Yenihavalimanı istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 BUA 717 plakalı Ford transit marka aracın sürücüsü, orta şeritte seyir halindeyken direksiyonda uyuklamaya başladı. Uyuklayan sürücü, sağa ve sola gitmeye başlayınca arkasında seyir halinde olan 34 YN 1264 plakalı Mercedes marka hafriyat kamyonunun şoförü kornaya bastı. Uyuklayan şoför panikle frene basınca arkasında bulunan tır şoförü ise çarpmamak için sol şeride geçmeye çalıştı. Sol şeritte bulunan bir kamyona ile başka kamyona çarpan tır, yan yattı. Hafriyat yüklü olan tırın kasasındaki hafriyatlar ise yola saçıldı. Olayı gören seyir halindeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. 2 yaralı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

"Yol bir süre trafiğe kapandı"

Yola saçılan molozların kaldırılması için karayolları ekipleri olay yerine geldi. Yol tamamen kapandı. Yolu açma çalışmaları esnasında trafik durduğu için kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Molozların yoldan kaldırılması ile 4 şeritli yolun tek şeridi açılarak trafik akışı sağlanmaya çalışıldı. Olayla ilgili çalışmalar devam ediyor. - İSTANBUL

Hasdal'da feci tır kazası: 2 yaralı
Hasdal'da feci tır kazası: 2 yaralı
Hasdal'da feci tır kazası: 2 yaralı
Hasdal'da feci tır kazası: 2 yaralı
Hasdal'da feci tır kazası: 2 yaralı
Hasdal'da feci tır kazası: 2 yaralı
Hasdal'da feci tır kazası: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haber! İstanbul'da zincirleme kazada genç kadın şok yaşadı
Son dakika haber! İstanbul'da zincirleme kazada genç kadın şok yaşadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Beren Saat Demet Akalın Engin Akyürek
Spor Ali Koç Arda Turan Ozan Tufan Abdullah Avcı Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hasdal'da feci tır kazası: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.05.2021 13:07:53. #1.11#

title