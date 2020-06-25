Hasbahçe Göleti'ne Cumhuriyet Üniversitesinin logosu yapılıyor Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan Hasbahçe Göleti'ne üniversitenin logosu yapılıyor.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan Hasbahçe Göleti'ne üniversitenin logosu yapılıyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Üniversitesinin önemli sosyal mekanlarından biri olma özelliği taşıyan, sağladığı imkanlar bakımından Sivas'ın prestij alanları arasında da yer alan Hasbahçe Göleti'ne logo yapılması için çalışma başlatıldı.

Bataklık alanın kurutulmasıyla hayata geçirilen gölet projesi, öğrenci ve personel için sosyal bir alan olma özelliği taşıyor ve Sivaslılar tarafından da oldukça rağbet görüyor.

Gölet kenarına yapılan logo, Sivas'ta yüzyıllardır var olan medreseler ve ilim geleneğinden esinlenilerek tasarlandı.

Logoda şehitleri temsil eden tam merkezde yıldız ve onun etrafında her biri on yılı temsilen beş hilal bulunduğu belirtilerek, şunları kaydedildi:

"Ayrıca bunları çevreleyen ve Türk-İslam geleneğinde önemli bir yeri olan sekizgen Selçuklu yıldızı yer almaktadır. En dışta ise dünya örneklenerek daire şeklinde tasarlanmıştır. Çevresi 40,82 metre, çapı 13 metre ve alanı 132,66 metrekare olan logonun tabanı beton üzerine kurulmuş olup çizgiler galvanizli saç ile şekillendirilmiş mermer kırıkları, mozaik çakıltaşı ve dolomit doğal dekoratif taş ile de görselliği oluşturuldu."

Kaynak: AA