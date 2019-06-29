Hasat yapılan tarlalarda yoğun mesai

Kars'ın Arpaçay ilçesinde geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan köylüler, hayvanlarının kışlık yemlerini çıkarmak için tarlada yoğun bir mesaiye başladı.

Tarlaya gelip ailesine yardım eden çocuklar ise ot balyaları arasında renkli görüntüler oluşturuyor. Çalışanlara çay ve su ikramında bulunan çocuklar zaman zaman da yardım etmeyi ihmal etmiyor.

Hasat yapılan tarlalarda doğal stüdyo oluşmasıyla fotoğrafseverler de balyalar arasında gezen çocukları fotoğraflamanın keyfini yaşıyor.

Köylülerden Ülfet Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hasat mevsiminin başlamasıyla hayvanlarının kışlık yem ihtiyacını stoklamaya başladıklarını söyledi.

Tarladaki bu hummalı çalışmada, çocukların da gelerek küçük işlere yardım ettiğini ifade eden Yıldırm, "Köyde geçimimizi hayvancılık ve tarım yaparak sağlıyoruz. Hasat zamanının gelmesiyle kış için hazırlıklara başladık. Şimdi tarlalarda biçtiğimiz otları balya yapıp ahırlarımızın önüne istifleyerek hayvanlarımızın kışlık besinlerini hazırlıyoruz." diye konuştu.

Yıldırım, yaz döneminde yoğun bir şekilde çalıştıklarını anlatarak, "Sabah erkenden gelip balyaları topluyor traktörlere yükleyip istifleyeceğimiz yerlere götürüyoruz." dedi.

Kaynak: AA