Hasat Sonrası Anız Yakılması

Hayrabolu Ziraat Odası Başkanı Bülent Can, "Anız yakılan toprakta bitkilere yararlı besin maddeleri azalmakta ve zamanla toprağın verimliliği düşmektedir." dedi.



Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hasat sonrası yakılan anızların toprağa büyük ölçekte zarar verdiğini, çiftçilerin anız yakma alışkanlıklarından vazgeçmesi gerektiğini söyledi.



Anız yakma ve yanlış arazi kullanımının, verimli tarım alanlarının azalmasına yol açtığını ifade eden Can, şunları kaydetti:





"Anız yangınları toprak içerisindeki faydalı canlıların ve topraktaki organik maddenin yanarak yok olmasına neden olur. Anız yakılan toprakta bitkilere yararlı besin maddeleri azalmakta ve zamanla toprağın verimliliği düşmektedir. Topraklarımıza, ormanlarımıza, su varlığımıza, biyolojik çeşitliliğimize ve ekonomimize büyük zarar veren anız yakma işlemi yasa dışı olmasına rağmen, bilinçsiz kişiler tarafından kolaycılığa kaçılarak uygulanmaya devam etmektedir. Tarlaları yeniden ekime hazırlamak için anızların yakılması yönteminden vazgeçilmelidir."