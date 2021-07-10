Hasat mevsiminin başlamasıyla Beypazarı'ındaki biçerdöverler kontrol ediliyor
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Hasat mevsiminin başlamasıyla Beypazarı'ındaki biçerdöverler kontrol ediliyor

Hasat mevsiminin başlamasıyla Beypazarı'ındaki biçerdöverler kontrol ediliyor
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Beypazarı Ziraat Odası Başkanlığı, ilçede hasat mevsiminin başlamasının akabinde, tarlalarda biçimde bulunan biçerdöverleri kontrol ettiklerini bildirdi.

Beypazarı Ziraat Odası Başkanlığı, ilçede hasat mevsiminin başlamasının akabinde, tarlalarda biçimde bulunan biçerdöverleri kontrol ettiklerini bildirdi.

Beypazarı Ziraat Odası başkanı Mustafa Ateş, Beypazarı ilçesinde 612 bin hektar tarım arazisinin bulunduğunu ve bu arazilerden 270 bin hektarlık alanında hububat ekiminin yapıldığını ve 67 bin ton ürün veriminin beklendiğini, hububatta bu yıl verimin düşük olduğunu söyledi.

Bu yıl 160 bin dekar alanda buğday ekiminin yapıldığını belirten Ziraat Odası Başkanı Ateş, "80 bin dekar alanda arpa ekimi yapıldı. 30 bin dekar alanda da nohut ekimi yapıldı. Dönüm ve dekar başına bu yıl yağışların dengeli yağmadığından verim düşük. 160 bin dekar alanda ekilen buğdaydan bu yıl 45 bin ton ürün rekoltesi bekliyoruz. Bunun 40 bin dekarı sulu arazidir. Öte yandan 80 bin dekar alanda arpa hasatı yapılacak arpada da verimi 19 bin ton olarak bekliyoruz. 80 bin dekar alanın 15 bin dekar alanı sulu tarım arazisi." dedi.

İlçe genelinde bu yıl 30 bin dekar alanda nohut ekiminin yapıldığını anlatan Ateş, şunları kaydetti:

"30 bin dönüm alandan 3 bin ton ürün bekliyoruz. İlçemizde 100 bin dekar alanda da sebze üretimi yapılıyor. Ekim zamanı, ilaçlama zamanı, gübreleme zamanı, ve hasat zamanı her zaman çiftçinin yanındayız." diye konuştu.

Hasat mevsiminin başlamasıyla Beypazarı'ındaki biçerdöverler kontrol ediliyor
Hasat mevsiminin başlamasıyla Beypazarı'ındaki biçerdöverler kontrol ediliyor
Hasat mevsiminin başlamasıyla Beypazarı'ındaki biçerdöverler kontrol ediliyor
Hasat mevsiminin başlamasıyla Beypazarı'ındaki biçerdöverler kontrol ediliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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