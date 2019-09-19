19.09.2019 18:22

GÜBRETAŞ Genel Müdür Yardımcısı Metin Özyürek, 15 yıldır Türkiye Toprak Verimliliği Projesi Haritası üzerinde çalıştıklarını belirterek, Tarım ve Orman Bakanlığı'na analiz raporları sunduklarını söyledi.

GÜBRETAŞ tarafından Manisa'da Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri İzmir Bölge Müdürü Mehmet Aksu, Gübretaş Genel Müdür Yardımcısı Metin Özyürek ve çok sayıda çiftçinin katılımıyla Hasat Günü etkinliği düzenlendi.

GÜBRETAŞ Genel Müdür Yardımcısı Metin Özyürek ise Türkiye'nin çok büyük bir değeri ve ilk 50 sanayi şirketinden birisi olduğunu söyledi.

Türkiye'de toprak analizini yapan ilk firma olduklarına işaret eden Özyürek, şöyle konuştu:

"Tarım ve Orman Bakanlığı ile hem yoğun, hem de senkronize bir şekilde çalışıyor, bilgi akışında bulunuyoruz. Bilgi akışında bulunduğumuz konularında başında, "Türkiye Toprak Verimliliği Projesi Haritası" geliyor. Bu proje 15 yıl önce başladı ve şu an 15 bin lokasyonun analiz raporları işleniyor. Tüm Türkiye'nin bitmesi belki bir 15 yıl daha sürecek. Bunu yapan tek kurum biziz. Biz bu konuyla ilgili olarak da, Tarım ve Orman Bakanlığı'na referans olarak bilgi aktarıyoruz. Bunu neden yapıyoruz ? Biz topraklarımızı tanımazsak, hem bilinçsiz şekilde tarım yapmış olacağız, hem de bilinçsiz şekilde kimyasal, organik yada orgamineral gübre kullanmış olacağız. Dolayısıyla bu ne verimi arttıracak, ne de kaliteli ile ilgili iyi bir yol alacak."

Kaynak: AA