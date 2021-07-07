Hasat denetimleri başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hasat denetimleri başladı

Hasat denetimleri başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Ülke ekonomisi açısından önemli bir yere sahip olan hububatta arpa ve buğday hasadına başlanılması ile birlikte ürün kayıplarının en aza indirilmesi amacıyla Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce hasat kontrolleri çalışmalarına başlandı.

Ülke ekonomisi açısından önemli bir yere sahip olan hububatta arpa ve buğday hasadına başlanılması ile birlikte ürün kayıplarının en aza indirilmesi amacıyla Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce hasat kontrolleri çalışmalarına başlandı. Ekin sahiplerinin hasat başında bulunmalarının önemli olduğu vurgusu yapıldı.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdür Oktay Öcal, İl Müdür Yardımcısı Ahmet Tokgöz ile birlikte teknik personelinde katılımıyla Yayabaşı Mahallesinde, Mahalle Muhtarı Sebahattin Oruç'un biçerdöver operatörlüğünde gerçekleştirilen buğday ürünü hasadına iştirak etti.

Üreticilerin büyük emek, zaman ve masrafla üretmiş oldukları ürünlerin en az kayıpla hasat edilmesini sağlamak amacıyla biçerdöver hasat kontrolleri İl ve İlçe Müdürlüklerindeki teknik ekipler tarafından etkin bir şekilde yapılıyor.

Hasat sahiplerine çağrı

Ürün hasadının daha sağlıklı olarak sürdürülebilmesi açısından ürün sahiplerinin mutlaka hasatta tarlasında olması ve hasada nezaret etmesi gerekiyor. İl Hasat koordinatörleri ve yetkili kontrolörlerim denetimlere hasat bitene kadar devam edecek. Hasat tebliğine aykırı hasat yapanların İl ve İlçe Müdürlüklerine bildirilmesi, Tekirdağ'da hububat hasadının başarı ile gerçekleştirilmesi açısından önem arz ediyor. - TEKİRDAĞ

Hasat denetimleri başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Varank Fahrettin Koca Vladimir Putin Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Zeki Müren Kartal Tibet Acun Ilıcalı Melisa Döngel
Spor Diego Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hasat denetimleri başladı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 18:37:34. #1.14#

title