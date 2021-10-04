Hasarlı ve metruk yapılar yıkılıyor

MARMARA, BALIKESİR (Bültenler) - 1999 Marmara Depreminde orta hasarlı olarak tespit edilen binalar ile metruk durumda olup tehlike arz eden binaların yıkımları devam ediyor. Bu kapsamda; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Darıca ve Kartepe ilçelerinde yıkımlar yapıyor.

KARTEPE'DE 21 ADET BİNA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olası depreme hazırlık kapsamında Kocaelili hemşerilerimizin can güvenliğini tehdit eden hasarlı ve metruk binaları yıkmaya devam ediyor. Bu kapsamda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Planlama Şube Müdürlüğünce Kartepe genelinde 15 adet orta hasarlı bina ile 6 adet metruk binanın yıkımı sorunsuz şekilde gerçekleştirildi.

DARICA'DA 9 ADET BİNA

Darıca ilçe merkezinde ise tehlike arz eden 5 katlı metruk binanın yıkımıyla başlayan programda 2 adet orta hasarlı bina ve 7 adet metruk binanın daha yıkımı yapılacak.

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