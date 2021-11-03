HASARLI TRAFİK LEVHALARI YENİLENİYOR

ESKİŞEHİR (Habermetre) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi zarar gören trafik levhalarını onarmaya devam ediyor. Trafik levhalarını kendi tesislerinde onararak tekrar yerlerine takan ekipler böylelikle hem malzemenin geri dönüşümünü sağlıyor, hem de maddi olarak tasarruf ediyor.

Güvenli ulaşım için trafik levhaları büyük önem taşıyor. Sürücülerin yol hakkında eğim, viraj, hız sınırı gibi durumlar hakkında önceden bilgi almasını sağlayan trafik levhalarının herhangi bir sebeple okunamaması, ulaşımda büyük risk oluşturuyor. Özellikle kırsal ilçelerdeki trafik uyarı levhalarının çok sık zarar gördüğünü belirten yetkililer, trafik levhalarının sürekli kontrol edilerek yenilendiğini ifade ettiler. Her yıl yaklaşık 10 bin trafik levhası Büyükşehir Belediyesi tarafından yenileniyor. Denetimler sırasında kırılan, yazıları silinen veya deforme olduğu tespit edilen trafik levhalarının, tamiri yapılarak kısa süre içerisinde ekipler tarafından tekrar montajı yapılıyor. Bu sayede malzemenin geri dönüşümünü yapan Büyükşehir Belediyesi, çevreci tutumunu da sürdürmeye devam ediyor.

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