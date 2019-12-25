"Hasarlı cipi kusursuz" diye sattıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı

25.12.2019 17:22 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:22

Edirne'nin Keşan ilçesinde "sahte ekspertiz raporu" düzenledikleri iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, kendisine ikinci el araç almak isteyen U.Y. bir süre araştırma yaptıktan sonra cipini satışa çıkaran C.A. ile tanıştı.

C.A'nın aracında hata olmadığını ve ekspertize götürebileceğini söylemesi üzerine U.Y. aracı almaya karar verdi.

U.Y. ilçedeki ekspertiz firmasına götürdükleri cipte kusur olmadığı şeklinde rapor verilmesi üzerine aracı satın aldı.

Daha sonra başka bir ekspertiz firmasına kontrol ettirdiği cipin 30 bin lira ağır hasar kaydı olduğunu öğrenmesi üzerine U.Y. aracı satan ve sahte ekspertiz raporu düzenleyen firmadan şikayetçi oldu.

Olayla ilgili C.A. ve M.E.Y. gözaltına alındı.

Kaynak: AA